هوای مشهد همچنان ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر، وضعیت کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هم‌اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های خاقانی، سجاد و نخریسی در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است، بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در محله سمزقند با عدد شاخص ۱۳۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

توصیه می‌شود افراد حساس فعالیت‌های طولانی خارج از منزل خود را کاهش دهند و همچنین شهروندان عزیز تقاضا می‌شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.