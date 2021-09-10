تکرار اشتباهی بزرگ در استقلال/باز هم جریمه مالی سنگین در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که تیم فوتبال استقلال برای حضور در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا عازم عربستان شد، در تصمیم عجیبی و اشتباه افسر امنیتی باشگاه را به همراه نبرد تا به همین دلیل، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا با جریمه سنگین ۲۱ هزار دلاری مواجه شود.

در حالی که به نظر می‌رسید تحمل چنین جریمه سنگینی از سوی AFC باعث شود باشگاه استقلال دیگر چنین اشتباهی مرتکب نشود، اما گویا آنها از جریمه گذشته عبرت نگرفته و همچنان بر خلاف قوانین بین المللی فوتبال، بر عدم استفاده از افسر امنیتی در دیدارهای بین‌المللی اصرار دارند. طبیعتاً این موضوع باز هم می‌تواند این باشگاه را به جریمه مالی سنگین دیگری نزدیک کند.

استقلال در حال حاضر به منظور دیدار با الهلال عربستان در کشور امارات به سر می‌برد و همچنان افسر امنیتی این تیم را در اردوی امارات همراهی نمی‌کند.

چنین به نظر می‌رسد تصمیمی هم برای اضافه کردن افسر امنیتی تا روز بازی با الهلال به اردوی این تیم نیست که در این صورت به احتمال قوی استقلالی‌ها باز هم باید منتظر یک جریمه مالی سنگین از سوی AFC باشند.

دیدار تیم‌های استقلال و الهلال دوشنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۲۱:۳۰ در دبی برگزار می‌شود که میزبان این بازی، آبی پوشان تهران هستند.