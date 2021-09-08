نیاز سالیانه تهران به ساخت ۱۰۰ هزار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی شورا با نمایندگان شورایاری مناطق بیست دوگانه شهرداری تهران با حضور مهدی عباسی رئیس و جعفر بندی شربیانی نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی عصر روز سه‌شنبه شانزدهم شهریور برگزار شد.

مهدی عباسی در دیدار با شورایاران در خصوص حفظ یا حذف موجودیت شورایاری‌ها گفت: با توجه به اینکه شورا به دنبال حل این ماجراست، فرض را بر این می‌گذاریم که اصلاً رأی دیوان عدالت اداری در خصوص شورایاری‌ها وجود ندارد.

عباسی در ادامه به تشریح برنامه‌های شورا در رابطه با شورایاری‌ها پرداخت که شامل حقوق برابر و تعریف یک سیاست جامع حداقل چهار ساله، اقتصادی کردن تولید مسکن و شفافیت می‌شد.

وی تشریح کرد: در خصوص مسکن، یک دروغ رسانه‌ای رایج است که می‌گویند ساخت مسکن معلول جمعیت پذیری است. این در حالی است که گروه‌هایی در تهران وجود دارند که نیاز به مسکن جدید دارند. از بافت فرسوده گرفته تا مسکن اولی‌ها، آسیب دیدگان اجتماعی و بد مسکن‌ها.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی ادامه داد: تهران طبق آمار حداقل سالی ۱۰۰ هزار مسکن نیاز دارد. هرچند که معتقدم بیش از ۱۵۰ هزار مسکن نیاز است و این در حالی است که در تهران سالانه حدود ۴۰ هزار مسکن ساخته می‌شود.

عباسی با بیان اینکه قریب به ۳۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به مسکن است، گفت: اگر مسکن نسازیم به اقتصاد کشور و مشاغل آسیب وارد می‌کنیم و این خسارتی چندین باره است. اگر سرمایه گذاران سرمایه خود را از مسکن خارج کنند و اگر مسکن تولید نشود، گروه‌های اجتماعی جامعه سبدهای عرضه را پر می‌کنند و این به افزایش سه برابری اجاره بهای امروز منتج می‌شود. همچنین باعث گسترش حاشیه نشینی و در مرحله بدتر زاغه نشینی می‌شود.

شربیانی: بازدیدهای هماهنگ شده از مناطق مشکلات را پنهان می‌کند

جعفر شربیانی نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز خطاب به شورایاران اظهار داشت: دوره پنجم با شورایاری‌ها بی مهری کردند. حال یا نتوانستند یا نخواستند که با شورایاری‌ها همکاری داشته باشند. اما رویکرد شورای ششم به شورایاری‌ها یک رویکرد مثبت است، چه برای حفظ شورایاری‌ها و چه برای تقویت آنان.

شربیانی افزود: شورایاران در همه حوزه‌های مدیریت شهری متخصص هستند و از همین روی در موضوع شهرسازی هم بهترین گزینه برای مانع زدایی از مشکلات مدیریت شهری، گفتگو با شورایاری‌ها است.

نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی همچنین در حوزه مبارزه با فساد که بسترش در کمیسیون معماری و شهرسازی بشدت مهیاست تاکید کرد: با کمک شورایاران هم نظارت مردمی داریم و هم مکانیزه کردن استفاده از حوزه‌های مختلف شهرسازی را.

وی همچنین افزود: این سیستم بازدیدهای میدانی که شهرداری برگزار می‌کند و مشکلات را پنهان می‌کند اصلاً درست نیست. چرا که بازدید هماهنگ شده است و به صورت موقت مشکلات را پنهان می‌کنند. اما شورا بعد نظارتی دارد و بال‌های نظارتی آن هم شما شورایاران هستید.

بر اساس این گزارش شورایاران نیز در این جلسه به تشریح اهم مشکلات از جمله تبدیل پارکینگ‌ها به انبار و آسیب پذیر بودن بافت‌های قدیمی و انتخابات شورایاری‌ها و عدم رسیدگی مدیریت شهری قبلی به امور شورایاری‌ها و قطع درختان و کمبود سرانه فضای سبز و کمبود مراکز خدماتی محلات پرداختند.