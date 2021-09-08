اولین تمرین استقلال با نفرات کامل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با هماهنگی‌های انجام شده، صبح امروز ۴ بازیکن ملی پوش تیم استقلال از قطر راهی دبی می‌شوند تا به اردوی آماده سازی این تیم ملحق شوند؛ با حضور این ۴ بازیکن، اردوی آبی پوشان تهران تکمیل و برای اولین بار تمرینات آنها با همه نفرات انجام شود.

از اولین روز آغاز تمرینات آبی پوشان، هرگز تمرینات این تیم کامل نبوده و پس از تمدید تعدادی از بازیکنان، آنها رفته رفته به تمرینات اضافه شدند و امروز سیاوش یزدانی، جعفر سلمانی، زبیر نیک نفس و عارف آقاسی ۴ بازیکن ملی پوش استقلال که همراه با تیم ملی در قطر حضور داشتند، در دبی به آبی پوشان ملحق می‌شوند تا فرهاد مجیدی اولین تمرین با همه نفرات را در این فصل تجربه کند.

تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، روز ۲۲ شهریور و در ورزشگاه زعبیل دبی به مصاف الهلال عربستان می‌رود و مجیدی تنها ۶ روز قبل از این بازی همه نفرات تیمش را در اختیار دارد.