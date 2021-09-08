بیمه سلامت بدهی از سال ۹۹ ندارد/پرداخت هزینه های نسخ الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رنجبران افزود: در زمینه اجرای نسخه الکترونیکی در سازمان بیمه سلامت پیش رفت‌های خوبی انجام شده و پرداختی‌های نسخه الکترونیک با عنایت به درصد پیشرفت آن، رو به افزایش است.

وی ادامه داد: پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت نیز به صورت منظم در حال انجام است و در حال حاضر بدهی از سال ۱۳۹۹ وجود ندارد و به طور کامل تسویه صورت گرفت.

رنجبران گفت: هزینه‌های مربوط به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از فروردین تا مرداد ۱۴۰۰ پرداخت شده است. همچنین در زمینه نظام ارجاع و پزشک خانواده تا شهریور سال جاری پرداخت صورت گرفت.

معاون سازمان بیمه سلامت افزود: در بخش‌های غیر دولتی نیز پرداختی‌های سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ انجام شده است. در بخش دولتی و دانشگاهی نیز با پیگیری‌های انجام شده، منابع برای پرداخت سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در دسترس است و در روزهای آینده پرداخت صورت می‌گیرد.