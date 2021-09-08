به گزارش خبرنگار مهر کتاب «سلوک محمدی: پژوهشی پیرامون سلوک عملی و اسلوب شخصیتی حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسین محمدی لائینی» نوشته محمدباقر و محمدصادق لائینی از سوی انتشارات سرو سرخ منتشر شد.

آیت الله حاج شیخ حسین محمدی لائینی (1303 ـ 1372ش) از علمای بنام و باتقوای استان مازندران و موسس حوزه علمیه شهر نکا و عضو اسبق مجلس خبرگان رهبری است که تحصیلاتش در حوزه علمیه کوهستان و حوزه علمیه نجف اشرف (آیت الله سید محمود شاهرودی، آیت الله میرزا هاشم آملی، آیت الله میرزا حسن یزدی، آیت الله خویی و...) بوده و از امام خمینی و حضرات آیات خویی، مرعشی نجفی، گلپایگانی و سید محسن حکیم اجازه اجتهاد داشت. وی بعد از بازگشت به ایران، در کمک به نهضت امام خمینی(ره) و حمایت از انقلابیون و خدمات اجتماعی در منطقه مشهور بود و از حامیان جدی ولایت فقیه و امام خمینی و مقام معظم رهبری محسوب می شد.

کتاب «سلوک محمدی» از یک مقدمه چهار بخش و هشت پیوست تشکیل شده است: مقدمه، بخش یکم: سفر به سوی حق، بخش دوم: سفر در حق، بخش سوم: سفر به سوی خلق، بخش چهارم: سفر در خلق با حق.

بخش چهارم از شش فصل تشکیل شده است: 1. در آیینه پرورش و تعلیم، 2. در محفل طلاب و روحانیون، 3. در حوزه مردم داری، 4 . در حوزه اخلاق اجتماعی، 5 . در آیینه انقلاب اسلامی، 6 . در آیینه دفاع مقدس.

بخش پیوست هم شامل این عناوین است:

1. خلاصه زندگی نامه حضرت آیت الله محمدی لائینی، 2. زندگی نامه ام الطلاب مرحومه حاجیه خدیجه انصاری (همسر آیت الله)، 3. طبع شعر آیت الله، 4. شعری در سوگ آیت الله، 5. اطلاعیه بیت آیت الله محمد لائینی پس از درگذشت ایشان، 6. پیام ها و مصاحبه های شخصیت ها درباره آیت الله محمدی لائینی، 7. اسناد مکتوب، 8. تصاویر

در پیوست ششم هم گفتگوی نویسندگان با حضرات آیات جوادی آملی، سید جعفر کریمی، سید حبیب الله طاهری گرگانی، ابوالحسن ایازی، عبدالرحمن فقیهی و علی غیاثی و حجت الاسلام سید حسین نصیری درباره زندگی و تحصیلات و خدمات و جایگاه علمی و اخلاقی و منزلت سیاسی آیت الله محمدی لائینی آمده است.

چاپ اول کتاب «سلوک محمدی» در 480 صفحه، قطع رقعی و تیراژ 1100 نسخه از سوی انتشارات سروسرخ (وابسته به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران) منتشر شد.