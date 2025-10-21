  1. استانها
لائینی: پیام مقام معظم رهبری به مناسبت تاسیس حوزه علمیه عملیاتی شود

ساری- نماینده ولی فقیه در استان مازندران بر لزوم عملیاتی کردن پیام مقام معظم رهبری به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس حوزه علمیه قم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد باقر محمدی لائینی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه هیئت اندیشه‌ورز استان بر لزوم فهم دقیق و عملیاتی کردن پیام مقام معظم رهبری به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم تأکید کرد و گفت: باید پیام رهبر انقلاب را با دقت مطالعه کرده و سپس آن را با نظر شورای مدیریت حوزه قم تطبیق دهیم تا درک صحیحی از آن پیدا کنیم.

وی افزود: اولین گام در هر اقدامی، فهم درست است. نباید تنها به بحث‌های نظری اکتفا کنیم بلکه باید این پیام را با شرایط خاص استان تطبیق داده و به مرحله عمل رساند.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر اهمیت اقدام حتی در مقیاس محدود بیان کرد: ۲۰ درصد عمل به پیام رهبری بهتر از هیچ اقدامی است و نباید در انتظار اجرای کامل آن بود. باید با همت و تلاش، حتی در شرایط محدود، بخش‌هایی از پیام را به مرحله اجرا درآوریم.

نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان بر تقویت مدارس علمیه، تربیت مدیران کارآمد و استعدادیابی طلاب تأکید کرد و از تشکیل هیئت اندیشه‌ورز در استان برای پیگیری مراحل عملیاتی کردن این پیام خبر داد.

