کشف ۲۵۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیوان ظهیری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا به درخواست مکرر مردم برای برخورد با قاچاق کالا، در ۷۲ ساعت گذشته طرح اقتدار امنیت اجتماعی محله محور در شهرستان‌های غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه در جریان اجرای این طرح، ۲۴۱ حکم قضائی اجرا شد، بیان داشت: ۱۲۷ نفر از مخلان نظم و امنیت و نزاع و دسته جمعی در شهرستان‌های غرب استان تهران دستگیر شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران انتظامی ۲۸ هزار مکمل ورزشی غیرمجاز و ۴ کارگاه غیرمجاز و غیر بهداشتی تولید و بسته بندی ماسک کشف کردند.

ظهیری با اشاره به دستگیری ۲۶۸ سارق و مال خر در ۷۲ ساعت گذشته بیان داشت: در اجرای این طرح ۷۴ دستگاه خودروی سرقتی و هزار و ۱۸۷ سرقت نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به کشف ۱۶ قبضه سلاح جنگی، ۹۸ قبضه سلاح سرد، تصریح کرد: در بحث خرید و فروش سلاح و مهمات ۶۱ نفر دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی عنوان داشت: در اجرای این طرح مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ۳۲۸ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف و ۲۳۸ نفر توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به دستگیری ۲۵ نفر قاچاقچی کالا گفت: ۱۶۹ عدد انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال از دیگر نتایج اجرای این طرح بود.

ظهیری در پایان ضمن تشکر از شهروندان بابت همکاری با پلیس غرب در اجرای طرح اقتدار، خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده با مقام قضائی، تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند تا به جرایم آنها رسیدگی شود.