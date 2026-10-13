افزایش تدریجی دمای هوای کرمانشاه از چهارشنبه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: آسمان استان تا یکشنبه هفته آینده در بیشتر ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی بازه‌های زمانی نیز وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شرایط جوی امروز در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق شمال غربی، می‌تواند با بارش‌های موقت همراه شود و در بعضی ساعات احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی بیان کرد: میانگین دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی امروز تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً ثابت باقی می‌ماند.

زورآوند ادامه داد: از روز چهارشنبه، روند افزایش دمای هوا آغاز می‌شود و این روند به‌تدریج تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، وضعیت جوی استان در روزهای آینده همچنان با تغییراتی در میزان ابرناکی و وزش باد همراه است و در برخی مناطق نیز احتمال بارش‌های کوتاه‌مدت وجود دارد.