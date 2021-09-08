حسین مسافرآستانه دبیر چهلمین جشنواره بین‌المللی درباره وضعیت برنامه‌ریزی برگزاری این دوره از جشنواره در شرایط کرونایی فعلی و احتمال تغییر در برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای جشنواره چهلم با توجه به موج‌های شیوع ویروس کرونا، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم هیچ تغییری را در برنامه‌های مدنظر جشنواره اعلام کنیم اما آمادگی این را داریم که کل فراخوان و شرایط حضور در چهلمین جشنواره تئاتر فجر را مبتنی بر تمهیداتی که در زمان خواهیم داشت تغییر دهیم و اعلام کنیم.

وی یادآور شد: چیزی که الان در فراخوان اعلام کرده‌ایم بر اساس شرایط مطلوب بود و در حال حاضر شرایط مطلوب حاصل نمی‌شود. باید ببینیم که شرایط موجود چه تغییری خواهد کرد و ما بر اساس آن آمادگی هر گونه تغییر شرایط حضور در جشنواره برای گروه‌ها را خواهیم داشت.

مسافرآستانه در ادامه سخنان خود تأکید کرد: الان شرایط حضور و ثبت نام بر اساس شرایط مطلوب برنامه‌ریزی شده و ما با توجه به آن چیزی که در آینده پیش خواهد آمد شرایط را به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا حضور گروه‌هایی که تمرین کرده و کارشان را آماده کرده‌اند در جشنواره آسان‌تر شود.

دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر در پایان سخنان خود درباره برگزاری مجازی و حضوری این دوره از جشنواره، گفت: طرح برگزاری مجازی صد درصد جزو برنامه‌ریزی ما هست و امیدوارم با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا امکان اجراهای زنده و حضوری را هم در جشنواره داشته باشیم.