صادرات ایران به کشورهای آ. سه. آن ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محسن رضایی‌پور با بیان اینکه صادرات کشورمان به اتحادیه اقتصادی آ. سه. آن در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با افزایش همراه بوده است، اظهار داشت: بر اساس گزارش گمرک ایران میزان صادرات کشورمان در ۵ ماهه اول سال جاری به ۱۰ کشور عضو اتحادیه اقتصادی آ. سه. آن با ۴۸ درصد افزایش به رقم ۱۰۷۶ میلیون دلار رسید.

وی افزود: بر اساس این گزارش در بین کشورهای اتحادیه اقتصادی آ. سه. آن بیشترین صادرات کشورمان به کشور تایلند صورت گرفته که با ۲۶۶ میلیون دلار و ۳۹۵ هزار تن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدی در ارزش داشته است.

دبیر میز آ. سه. آن سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به تایلند شامل شمش آهن، مقاطع فولادی، روی غیرممزوج، احشای مرغ، قیر نفت و وازلین است.

رضایی پور گفت: در این مدت اندونزی دومین کشور هدف صادراتی کشورمان در این اتحادیه بوده و میزان صادرات ایران به این کشور حدود ۲۲۷ میلیون دلار و به وزن ۳۵۲ هزار تن بوده است. این میزان از لحاظ ارزشی ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته ولی از لحاظ وزنی ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: حجم تجارت کشورمان با این اتحادیه از سال ۱۳۹۷ و همزمان با دور جدید تحریم‌ها روندی نزولی داشته است.

دبیر میز آ. سه. آن سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: حجم تجارت کشورمان در سال گذشته به رقم ۳ میلیارد دلار رسید، این در حالی است که سابقه و تجربه صادرات رشد یابنده‌ای از سوی کشورمان به این اتحادیه اقتصادی مهم در سال‌های قبل از اعمال تحریم‌ها وجود داشته است و با افزایش ۴۸ درصدی صادرات کشورمان در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ انتظار می‌رود روند افزایشی تجارت با این اتحادیه‌ی مهم آغاز و تداوم یابد.

خاطرنشان می‌سازد، بیشترین اقلام وارداتی کشورمان از این اتحادیه شامل نیشکر، روغن پالم، سویا، محصولات غذایی، برنج، لوازم خانگی، فیبر متوسط فشرده و تلفن همراه بوده است.

گفتنی است، در سوم مرداد ۱۳۹۷ بود که ایران و ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی، لائوس، مالزی، میانمار و کامبوج در چهل و نهمین اجلاس خود که به میزبانی لائوس برگزار شده بود، اسناد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا تحت عنوان «تاک» را امضا کردند و در واقع، امضای این اسناد سبب شد ایران رسماً با پیوستن به این اتحادیه بتواند از ظرفیت‌های پنجمین قدرت اقتصادی دنیا در جهت تقویت توانمندی‌های اقتصادی خود بهره جوید.