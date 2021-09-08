بستری ۷۰ بیمار جدید حاد تنفسی مبتلا به کرونا در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۲۴۴ هزار و ۱۶۴ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۱۵ هزار و ۷۰۹ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به بستری شدن ۷۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: ۵۳ نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و ۱۷ بیمار نیز در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه حداقل سن بستری شدگان در کاشان شبانه روز گذشته یک و حداکثر سن آنها ۹۰ سال بوده است، ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۷ بیمار جدید به شکل موقت بستری شده‌اند که ۶۱ مورد در کاشان و ۶ مورد در آران وبیدگل بوده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۳۱ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری هستند، تصریح کرد: ۵۹۱ مورد از این تعداد در بیمارستان‌های کاشان و ۱۴۰ نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

مروجی از بستری ۷۵ بیمار جدید بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منطقه کاشان خبر داد و بیان داشت: ۶۷ نفر از این تعداد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کاشان و هشت نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

وی بیان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت دو آقای ۶۰ و ۷۹ ساله و یک خانم ۷۰ ساله بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلای ۳۶۸ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: تعداد کل افراد مبتلا به این ویروس در منطقه کاشان با PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۴۴ هزار و ۶۱۱ مورد افزایش یافت.