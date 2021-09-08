«حسین رمضانی» رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی، «حسین رمضانی» را به سمت مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

متن حکم او به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای حسین رمضانی

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی نهاد ریاست جمهوری و هم‌افزایی با سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به صیانت از منابع انسانی، حراست از بیت‌المال و همکاری در تحقق ماموریت‌های جاری دولت در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم جمهور در تحقق سلامت اداری و برخورد با فساد اهتمام لازم را بعمل آورید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و اهتمام به تفکر عدالت‌محور و روحیه انقلابی، مردم‌داری، پاکدستی، فسادستیزی، قانون‌مداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در انجام وظایف موفق و مؤید باشید.

سید صولت مرتضوی

معاون اجرایی رئیس جمهور