بستری ۲۰۶ بیمار کرونایی در بیمارستان های خراسان جنوبی

کامبیز مهدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون ۸۱ هزار و ۳۸۶ آزمایش مولکولی از بیماران مشکوک به کرونا اخذ شده که تست ۲۹ هزار و ۹۰۴ نفر مثبت بوده است.

وی از انجام ۳۱۷ آزمایش جدید تشخیص کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: بر اساس این آزمایش‌ها ۹۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: از این تعداد ۳۴ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری و ۶۴ مورد سرپایی بوده است.

مهدی زاده اظهار کرد: همچنین در شبانه روز گذشته ۷۴۶ تست سریع کرونا در استان انجام شده که ۱۵۹ مورد مثبت بوده است.

وی بیان کرد: از موارد مثبت ۳۱ مورد از بیرجند، هشت مورد درمیان، ۹ مورد زیرکوه، ۱۴ مورد طبس و هفت مورد نهبندان بوده است.

مهدی زاده ادامه داد: همچنین ۱۰ بیمار مربوط به قاین، دو بیمار مربوط به فردوس، چهار مورد مربوط به بشرویه بوده و شهرستان‌های خوسف و سربیشه هر کدام شش بیمار داشته‌اند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳۶۶ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری بوده که ۲۰۶ مورد آنها بیمار قطعی مبتلا به کرونا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه از این تعداد ۳۷ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و حال پنج نفر نامساعد است.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با فوت شش نفر ناشی از کرونا، شمار قربانیان این ویروس به هزار و ۹۷ رسیده است.