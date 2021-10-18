سازمان همکاری اسلامی اقدامات داعش در افغانستان را محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی طی تماس تلفنی وضعیت جاری در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی علاوه بر مرور تازه‌ترین وضعیت مناسبات با سازمان همکاری اسلامی، همچنین در خصوص تازه‌ترین وضعیت افغانستان با «یوسف العثیمن» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تبادل نظر کرد.

امیرعبداللهیان، جریان‌های تندرو و افراطی را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات منطقه بر شمرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به وضعیت کنونی تحرکات تروریستی داعش در افغانستان بر حمایت ایران از ایفای نقش فعال‌تر این سازمان به ویژه دبیرکل در مورد افغانستان تأکید کرد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در پاسخ ضمن تبریک به امیرعبداللهیان به مناسبت انتخاب ایشان به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گزارش مختصری از مجموعه اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه رسیدگی به موضوع تحولات اخیر در افغانستان و بیانیه صادره آن ارائه و بر فراگیر بودن دولت جدید در افغانستان، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، همبستگی با مردم افغانستان و تصریح بر عدم تبدیل افغانستان به مامن گروه‌های تروریستی تأکیدکرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه اخیر داعش در حمله ددمنشانه به نمازگزاران در دو مسجد در قندوز و قندهار، محکومیت این اقدامات غیر انسانی توسط دبیرکل و اعضای سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد.

وی، هدف داعش از این اقدامات تروریستی را تفرقه و اختلاف‌افکنی مذهبی در افغانستان بیان کرد.

«یوسف العثیمن» تأکید کرد: ما در سازمان همکاری اسلامی هیچ تفاوتی میان مذاهب اسلامی قائل نیستیم و همه مردم مسلمان از دید ما واجد حقوق شهروندی یکسان هستند و جایز نیست مسلمانان و نمازگزاران با هر مذهبی هدف حملات تروریستی قرار گیرند.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر محکومیت قاطعانه اقدامات تروریستی اخیر در افغانستان، برای کشته‌شدگان این حملات غفران الهی و برای مجروحان آن شفای عاجل را آرزو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز خشنودی از مساعدت‌های دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در امر تسهیل روند بازگشایی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان در جده، تداوم این مساعدت‌ها را خواستار شد.

«العثیمن» ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم گفتگوهای ایرانی-سعودی به عنوان تسهیل‌کننده روند بازگشایی نمایندگی ایران نزد OIC در جده، آرزو کرد که تماس‌ها و گفتگوهای کنونی بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به حصول دستاوردهای مثبت برای هر دو کشور منجر شود.