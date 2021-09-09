به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان شامگاه پنجشنبه ساعاتی پس از شروع کار در مسئولیت به‌عنوان استاندار خوزستان و در اولین برنامه کاری خود همراه با اعضای شورای شهر اهواز از نقاط دچار مشکل فاضلاب در اهواز بازدید میدانی کرد و مشکلات این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

استاندار خوزستان در این بازدید میدانی ضمن گفت‌وگو با شهروندان حاضر شنونده مشکلات آنها بود و قول پیگیری در راستای رفع مشکلات فاضلاب این نقاط را داد.

استاندار خوزستان در این بازدید یکی از مشکلات اهواز و شهرهای بزرگ را شبکه دفع فاضلاب و مهار آب‌های سطحی عنوان کرد و گفت: امشب بازدید کردیم و دیدیم که در تابستان شاهد پس‌زدگی فاضلاب هستیم و این نشان‌دهنده این است که با اولین بارندگی معضلاتی که در دو سال اخیر در شهر اهواز بروز کرده است، امسال نیز دوباره رخ خواهد داد.

خلیلیان افزود: امشب با چند نفر از مسئولان در این ارتباط گفت‌وگو داشتیم تا راهکارهای لازم را در راستای کاهش این مشکلات پیدا کنیم.

نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: قرار شده که مسئولان ذی‌ربط در سطوح مختلف جلسه‌ای داشته باشند و با مشارکت شورای شهر، آبفا و شرکت‌های مرتبط با موضوع و با هماهنگی استانداری در فرصت باقیمانده تا فصل بارندگی برنامه‌ای عاجل تهیه و اجرایی کنند و باید در همه شهرهای استان این راهبرد دنبال شود.