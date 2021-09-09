عراق شمار زائران خارجی اربعین را به ۸۰ هزار نفر افزایش داد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق طی حکمی سقف اعطای روادید به زائران خارجی اربعین حسینی سال ۱۴۰۰ را افزایش داد.

بر اساس این دستور، تعداد ویزاهایی که قرار است برای زائران خارجی صادر شود، از رقم ۴۰ هزار به ۸۰ هزار مورد افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین، اربعین امسال ۶۰ هزار زائر ایرانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان حضور در زیارت اربعین را پیدا می‌کنند.

گفتنی است که پیش‌تر «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با «فؤاد حسین» همتای عراقی خود خواستار افزایش شمار زائران ایرانی اربعین برای ورود به عراق شده بود.

وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو در خصوص سفر زوار ایرانی برای حضور در مراسم اربعین حسینی و انتظار جمهوری اسلامی ایران برای افزایش رقم اعطای مجوز حضور زوار کشورمان در این مراسم با شکوه همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا، با طرف عراقی به رایزنی پرداخت.

قابل ذکر است که طبق ادعای پایگاه خبری میدل ایست نیوز، مصطفی الکاظمی قرار است یکشنبه هفته آینده وارد تهران شود و صدور این دستور برای افزایش شمار زائران ایرانی اربعین امسال نیز دو روز پیش از سفرش به تهران صورت گرفته است.