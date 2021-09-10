تلاش برای افزایش تعداد زوار ایرانی اربعین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)، رایزنی‌ها با مقامات عراق و تلاش برای افزایش تعداد زوار اربعین حسینی (ع) برای اعزام زمینی و هوایی به کربلای معلی، با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، همچنان ادامه دارد.

وی افزود: البته هموطنان عزیز می‌دانند که امسال به دلیل محدودیت‌های جدی کرونایی و ضرورت حفظ سلامت زوار، به هیچ‌وجه امکان پیاده‌روی میلیونی اربعین به داخل عراق وجود نداشته و حتی افزایش تعداد نیز با محدودیت قابل توجهی همراه است.

وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد: به تلاش و پیگیری‌های خود ادامه می‌دهیم.