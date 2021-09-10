به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست به نقاط مختلف کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. رسانه‌های خبری اعلام کردند که صهیونیست‌ها از گلوله‌های جنگی علیه فلسطینیان استفاده کرده‌اند.

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست در جریان یورش به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند. هفته گذشته نیز نظامیان صهیونیست به تظاهرات فلسطینیان در شهرک «بیتا» واقع در نابلس یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که در جریان درگیری‌های هفته گذشته میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها یک فلسطینی شهید شد. در این درگیری‌ها همچنین قریب به ۴۰ فلسطینی به شدت زخمی شدند. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

این اقدامات خصمانه درحالی است که پیشتر گروه‌های مقاومت فلسطین به صهیونیست‌ها درباره هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه فلسطینیان در قدس و کرانه باختری هشدار داده بودند.