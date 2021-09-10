به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد که قرار است استعفای یکی از نمایندگان مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

- بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

- بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

- بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو

- رسیدگی به لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

- بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

- بررسی لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- رسیدگی به لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق

- بررسی لایحه مقاوله نامه بازرسی کار

- رسیدگی به لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) و پروتکل ۲۰۰۲ مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

- بررسی لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر

- رسیدگی به طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

- بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی

- بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

- بررسی لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

- رسیدگی به لایحه پروتکل اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

- بررسی تقاضای استعفای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات

- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور

- بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد

- بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین

- رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور

- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد آسیب شناسی رشته بیمه‌ای شخص ثالث