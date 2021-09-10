اکران «دشت خاموش» در گروه «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «دشت خاموش» به نویسندگی و کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی سعید بشیری که پیش از این در حضورهای جشنواره‌ای خود در جهان موفق ظاهر شده است، از دوشنبه ۲۲ شهریور در سینماهای «هنر و تجربه» در سراسر کشور اکران می‌شود.

در آستانه اکران عمومی از پوستر این فیلم با طراحی احسان برآبادی نیز رونمایی شد.

«دشت خاموش» فیلمی است که به شرایط دشوار کاری و روابط پیچیده انسانی در یک محیط کارگری می‌پردازد.

پخش بین‌المللی این فیلم توسط شرکت «پرشیا فیلم» با مدیریت علی قاسمی انجام می‌شود.

این فیلم تاکنون موفق به دریافت تندیس شیر بهترین فیلم بخش افق‌ها از فستیوال ونیز سال ۲۰۲۰، تندیس بهترین فیلم از فستیوال هنگ کنگ سال ۲۰۲۱، تندیس بهترین بازیگر مرد برای علی باقری از فستیوال هنگ کنگ سال ۲۰۲۱، بهترین تدوین برای سارا یاوری از انجمن بین‌المللی منتقدان و روزنامه نگاران سراسر جهان سال ۲۰۲۱، نشان فیپرشی از فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم سال ۲۰۲۰، تندیس بنیاد فای (اعتماد ملی ایتالیا) سال ۲۰۲۱، بهترین فیلم از فستیوال سابورسیو کرواسی سال ۲۰۲۱ شده است.

بازیگران این فیلم عبارتند از علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نساج، تورج الوند، مجید فرهنگ، ناصر علاقمندان، راضیه ایرانی، نرگس امینی، محسن یگانه، مهتاب خوش‌منش، شقایق آقازاده، اهورا بهرامی، پارسا و ارشا سبحانی، برسام بهرامی، مینا سرقره.

لیست عوامل فیلم سینمایی «دشت خاموش» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، مشاور کارگردان: ناهید عزیزی صدیق، تدوین: سارا یاوری، طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، مدیر صحنه: سپیده بلون و بهادر زندی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، طراح گریم: نوید میرالی، فیلمبردار: حسن لشکری، مدیر برنامه‌ریزی: پویان درزی، دستیار کارگردان: مسعود قدسی، آهنگساز: فواد قهرمانی، مدیر تولید: فربد صوفی، منشی صحنه: مهران رضائی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفائی، جلوه‌های ویژه بصری: علی ابراهیمی، مجریان طرح: محمود بهرامی، علیرضا میرزایی، جانشین تهیه‌کننده: هادی معصومی، مدیران تدارکات: مجید بختیاریان، هادی جهانبخش، طراح پوستر: احسان برآبادی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: پرسا بشیری، مشاور رسانه‌ای: نغمه دانش آشتیانی با همراهی فروغ گشتیل.