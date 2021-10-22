به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، شب گذشته ۲۹ مهرماه فیلم سینمایی «دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی سعید بشیری که این روزها روی پرده سینماهای «هنروتجربه» است و نظر مثبت منتقدان، اهالی سینما و مخاطبان را جلب کرده است، میزبان تعدادی از فیلمبرداران شاخص سینمای ایران بود.

تورج اصلانی، ساعد نیک‌ذات و مهدی اصلانی از فیلمبرداران به‌نام سینمای ایران، مهدی قربان پور از مستندسازان نام آشنا و مسعود امینی تیرانی فیلمبردار «دشت خاموش» که به تازگی جایزه بهترین فیلمبردار سال آسیا را برای فیلمبرداری این فیلم سینمایی در پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا کسب کرده است، از جمله افرادی بودند که در چهارمین پنجشنبه «دشت خاموش» به تماشای این اثر در سینما فرهنگ نشستند.

همچنین در این اکران جایزه بهترین فیلمبردار سال آسیا که مدتی پیش در پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا به مسعود امینی تیرانی رسیده و احمد بهرامی آن را دریافت کرده بود، توسط تورج اصلانی و ساعد نیک‌ذات به وی اهدا شد.

«پنجشنبه‌های دشت خاموش» عنوان برنامه‌ای است که کارگردان و تهیه کننده فیلم در طول اکران تدارک دیده‌اند و بدین ترتیب هر پنجشنبه تعدادی از چهره‌های فرهنگی و هنری به تماشای این اثر می‌نشینند.

شقایق فراهانی، الناز شاکردوست، علی جلیلوند، توماج دانش بهزادی، یوسف بختیاری، ساسان گلفر، مسعود میمی، مریم بوبانی، رویا نونهالی، رامین حیدری فاروقی، جابر قاسمعلی و یاور احمدی فر، افشین هاشمی، مونا فرجاد، بهروز نشان، عباس رزیجی و فرهاد گاوزن از جمله مهمانان این برنامه در سه هفته گذشته بوده‌اند.

«دشت خاموش» فیلمی است که به شرایط دشوار کاری و روابط پیچیده انسانی در یک محیط کارگری می‌پردازد.

این فیلم که پخش بین‌المللی آن توسط شرکت «پرشیا فیلم» با مدیریت علی قاسمی انجام می‌شود، تاکنون در بیش از ۲۵ جشنواره بین المللی شرکت داشته و جوایز مهمی را برای سینمای ایران کسب کرده است که از آن جمله می‌توان به دریافت تندیس شیر بهترین فیلم بخش افق‌ها از فستیوال ونیز سال ۲۰۲۰، تندیس بهترین فیلم از فستیوال هنگ کنگ سال ۲۰۲۱، تندیس بهترین بازیگر مرد برای علی باقری از فستیوال هنگ کنگ سال ۲۰۲۱، بهترین تدوین برای سارا یاوری از انجمن بین‌المللی منتقدان و روزنامه نگاران سراسر جهان سال ۲۰۲۱، نشان فیپرشی از فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم سال ۲۰۲۰، تندیس بنیاد فای (اعتماد ملی ایتالیا) سال ۲۰۲۱ و جایزه بهترین فیلم از فستیوال سابورسیو کرواسی سال ۲۰۲۱ اشاره کرد.

علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نساج، تورج الوند، مجید فرهنگ، ناصر علاقمندان، راضیه ایرانی، نرگس امینی، محسن یگانه، مهتاب خوش‌منش، شقایق آقازاده، اهورا بهرامی، پارسا و ارشا سبحانی، برسام بهرامی، مینا سرقره در این فیلم بازی کرده‌اند.