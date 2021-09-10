به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی فرجی، جانشین فرماندهی سپاه انصارالحسین (ع) در آئین گرامیداشت شهید آیت‌الله مدنی که در سپاه استان برگزار شد، اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در مصون ماندن نظام مقدس جمهوری اسلامی از گزند دشمنان پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه است که آیت الله مدنی این تکلیف را به خوبی انجام داد.

وی ادامه داد: ایشان در دفاع از حقوق مردم به ویژه قشر محروم و مستضعف جامعه بدون ملاحظه و سیاسی‌کاری فارغ از هرگونه گرایش خاص، زلال در خط امام و حزب‌الله و با نظارت عالیه، در اجرای دستورات صادره بازخواست می‌کرد و مدیران خود را موظف به پاسخ می‌دانستند.

فرجی خاطرنشان کرد: شهید مدنی از هرگونه اشرافی‌گری و داشتن زندگی اشرافی دوری می‌کرد و با حفظ زندگی طلبگی خود را در کنار مردم می‌دید؛ این خصیصه نیاز امروز جامعه است.

وی افزود: شناسایی، بکارگیری استعدادها و ساماندهی جوانان در واگذاری مسئولیت و پست سازمانی از صدر تا ذیل در اداره امور استان همدان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نقش آیت‌الله مدنی را در تاریخ انقلاب اسلامی برجسته می‌سازد.

جانشین فرمانده سپاه استان همدان گفت: خطبه‌های امیدآفرین، تحلیل‌های سازنده سیاسی، نقدهای منصفانه در مسیر رشد و تعالی جامعه انقلابی، دعوت به تقوای الهی و پرهیز از تشتت و تفرقه در جایگاه امامت جمعه از آیت الله مدنی چهره‌ای محبوب و دلنشین ساخته بود.

لازم به ذکر است آیت الله سید اسدالله مدنی از مبارزین سیاسی پیش از انقلاب اسلامی که چند بار توسط رژیم پهلوی به شهرهای مختلف تبعید شد. بعد از انقلاب نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان قانون اساسی شد.



وی نماینده امام خمینی (ره) در همدان و امام جمعه بود و بعدها همین مسئولیت را در تبریز بر عهده گرفت. مدنی در جریان برگزاری نماز جمعه توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شد. در ایران وی را از شهدای محراب می‌خوانند.