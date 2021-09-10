جابجایی بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین نیازمند ۱۰۰ میلیارد اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین که در سالن شهید امامی و با حضور وزیر بهداشت و درمان برگزار شد اظهار کرد: قزوین اولین استانی بود که از ظرفیت گروه‌های جهادی و همچنین بسیج برای مقابله با کرونا استفاده کرد.

وی افزود: استان قزوین یک استان لجستیک عبوری است و علاوه بر سهمیه خود باید از یک سهمیه ملی استفاده کند تا بتواند خدمات مناسبی را به مردم استان و استان‌های اطراف ارائه کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ادامه داد: بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین در وضعیت بسیار نامطلوبی است و دستور تخلیه آن مدتها پیش صادر شده اما جابجایی این بیمارستان نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با بیان اینکه ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم داروهای گیاهی در قزوین وجود دارد تأکید کرد: قزوین ظرفیت بسیار خوبی برای محققین علوم گیاهان دارویی دارد وی می‌توان از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

محمدبیگی تاکید کرد: متأسفانه علیرغم وجود چندین شرکت داروسازی در استان قزوین، دانشکده داروسازی نداریم و نیاز است تا مجوز این دانشکده صادر شود.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به شرایط استان ظرفیت طب سنتی در استان وجود دارد و نیاز است تا با حمایت‌های وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.