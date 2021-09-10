تداوم بارش های پراکنده و وزش باد شدید تا اوائل هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه بیستم شهریور ۱۴۰۰ در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ابرناکی و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. در ساعات بعد از ظهر در غرب هرمزگان و جنوب فارس افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید انتظار می‌رود.

امروز در نوار شرقی کشور به‌ویژه در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می‌شود. شرق دریای خزر، شمال و مرکز خلیج فارس و سواحل شرق عمان نیز مواج هستند.

شنبه و یکشنبه نیز در ارتفاعات مازندران بارش پراکنده و خفیف پیش‌بینی می‌شود و وزش باد شدید در نوار شرقی تداوم خواهد داشت.

دوشنبه و سه‌شنبه در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آرام خواهد بود. از شنبه تا دوشنبه در سواحل شمالی، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز روند افزایش نسبی دما پدیده حاکم خواهد بود.

شنبه آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد و در اواخر وقت قسمتی ابری خواهد بود و بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۲ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود. آسمان پایتخت یکشنبه صاف و در اواسط روز همراه با وزش باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

طی روزهای جمعه و شنبه اهواز با بالاترین دمای ۴۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با بیشینه دمای ۲۱ و ۲۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان‌های کشور هستند.