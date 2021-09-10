به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدالهی قبل از ظهر جمعه در دیدار با جمعی از تعاونگران شهرستان شبستر گفت: اشتغال پایدار در بخش تعاون بیشتر از بخش‌های دیگر نمود پیدا کرده و امیدواریم ضمن تقویت روحیه تعاون در جامعه با اتکا به علم، در ارتقا جایگاه اقتصاد برای توسعه همه جانبه تلاش شود.

فرماندار شبستر تعاون را جزو آموزه‌های دینی عنوان کرد و خاطر نشان نمود: با جمع سرمایه‌های اندک در حوزه تعاون و تشکیل تعاونی‌های اشتغالزایی در زمینه تولید و خدمات، اشتغال پایدار را برای اعضا تعاونی در پی خواهد داشت.

وی بخش تعاون را یکی از بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی در قانون اساسی ذکر کرد و تصریح نمود: کاهش نرخ بیکاری به ۶ درصد در این شهرستان حاصل ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های مختلف به ویژه در شرکت‌های تعاونی است.

فرماندار شهرستان شبستر در بخشی از سخنان خود به کسب رتبه‌های برتر توسط تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: همکاران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن نظارت دقیق بر عملکرد تعاونی‌ها، مدیریت بهینه بر منابع تولید و همچنین کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف که از انتظارات دولت و جامعه است، تلاش شود در فرصت‌های پیش آمده نهایت بهره برداری کرد.

وی تفکر تعاونی و همفکری را بهترین راه برای استفاده از امکانات و سرمایه‌های اندک دانست و تصریح کرد: یقیناً تقویت نقش تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، افزایش کارآمدی و توانمندسازی و تأسیس تعاونی‌های فراگیر، زمینه ساز تحقق شعار سال در اقتصاد فراهم خواهد شد.