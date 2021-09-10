آغاز عملیات «ثأر الابطال» حشد شعبی عراق در الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، منابع وابسته به حشد شعبی عراق از عملیاتی تحت عنوان «ثأر الابطال» (انتقام قهرمانان) برای تعقیب عناصر باقیمانده داعش در مناطق غرب الانبار خبر دادند.

قاسم مصلح فرمانده عملیات الانبار حشد شعبی عراق اعلام کرد: عملیات امنیتی گسترده نیروهای حشد شعبی صبح امروز با مشارکت ۴ تیپ حشد شعبی آغاز شد.

وی افزود: این عملیات برای تعقیب عناصر داعش در نوار مرزی با سوریه از شهر القائم به سمت گذرگاه مرزی الولید با عبور از چند منطقه و دره دارای خلأ امنیتی که به عنوان پناهگاه داعش است، انجام می شود.

مصلح در پایان تصریح کرد: این عملیات پس از رصد تحرکات دشمن در این مناطق و برای انتقام شهدای قهرمان مرزبانی که چند روز گذشته به شهادت رسیدند، انجام می شود.