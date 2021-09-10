به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین، با انتشار پیامی توئیتری، تاکید کرد چنانچه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای علیه ایران ارائه شود؛ روسیه به آن رای منفی خواهد داد.

وی در این باره افزود: نباید هیچ گونه توهمی در این باره وجود داشته باشد. همانطور که دیروز هم توئیت کردم، هیچ لزومی به چنین قطعنامه‌ای نیست- قطعنامه‌ای که وجودش نه تنها بی مورد بلکه مخرب است. بهتر است روی دیپلماسی حساب باز کنیم.

اولیانوف روز گذشته، در این باره نوشته بود: اعضای شورای حکام در نشست خود می‌توانند و باید از ایران و دبیرخانه آژانس بخواهند بر مشکلات کنونی فائق آمده و همکاری عملی را که در درجه اول به‌دلیل برخی عوامل خارجی تحت تأثیر قرار گرفته بود، حفظ کنند. هیچ اقدامی لازم نیست.

این در حالی است که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز سه شنبه به بهانه عدم پاسخگویی به سوالات این نهاد از جمله آثار اورانیوم موجود در ۳ سایت اعلام نشده که می‌تواند ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران را پیچیده کند، تهران را مورد انتقاد قرار داد!

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به زرادخانه‌های رژیم صهیونیستی در گزارش نخست خود مدعی شد: مدیرکل (آژانس) به طور فزاینده‌ای نگران است که حتی پس از ۲ سال، موضوعات پادمانی ذکر شده در رابطه با ۴ مکان در ایران که به آژانس اعلام و معرفی نشده، همچنان حل نشده باقی بماند!

همچنین در گزارش هفتگی دوم رافائل گروسی در خصوص ایران ادعا شده است: تهران باید مسائل مهم مربوط به سایت‌ها را که شامل سوالات مربوط به مکان چهارمی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را بازرسی نکرده، «بدون تأخیر بیشتر» حل کند.

«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و همچنین نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به انتشار گزارشات برجامی و پادمانی مدیرکل آژانس، گفت: تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله غنی‌سازی در سطوح مختلف و تولید فلز اورانیوم، در چارچوب حقوق هسته‌ای ایران تحت معاهده عدم اشاعه صورت می‌گیرد و کاملاً هم راستا با تعهدات پادمانی ایران انجام می‌شود.