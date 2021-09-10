ضرب الاجل رئیسی برای تأمین حقوق کارگران معادن طبس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی پیش از ظهر جمعه در بازدید از معدن زغال سنگ طبس با اشاره به ظرفیت معادن این شهرستان اظهار کرد: این معدن زمینه توسعه دارد و باید زیرساخت‌های آن تکمیل شود.

رئیس جمهور ادامه‌داد: اگر معدن زغالسنگ پرورده طبس توسعه یابد نیاز کشور در این بخش برطرف می‌شود و نیازی به واردات نخواهیم داشت.

رئیس با اشاره به اینکه توسعه معدن زغال سنگ دو شرط اساسی تکمیل زیر ساخت‌ها و پرداخت به موقع حقوق کارگران را نیاز دارد، افزود: هیچ حقی نباید از کارگران این معدن ضایع شود.

وی یادآور شد: نظام پیمان‌کاری باید متحول شود به گونه‌ای که کارگران معدن نگران پرداخت حقوق، بیمه و سختی کار نباشد.

رئیس جمهور مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای پیمانکاران در راستای بهبود وضعیت کارگران این معدن مشخص کرد.