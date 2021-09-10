دولت تشکیلی افغانستان همه مذاهب و اقوام را در بر داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین با اشاره به سالگرد شهادت علمای بزرگ اظهار داشت: این علما بر گردن ما حق دارند علمایی که با قلم و قدم و خونشان برای اسلام و انقلاب زحمت کشیدند و ما مرهون تلاش‌ها و خدمات و مجاهدت‌های آنان هستیم ما مقایسه هستیم در مناسبت‌های مرتبط از بزرگان یاد کنیم.

محمودی ضمن درود به روح شهید آیت الله مدنی شهید محراب به دست منافقین کوردل به شهادت رسید گفت: مجاهدت‌های شهید ضد استبداد شهید محمد خیابانی را ارج می نهیم.

وی با بیان اینکه در آستانه سالروز شهادت سلمان فارسی هستیم افزود: این شخصیت بزرگ تاریخ اسلام مدال افتخار را برای مسلمانان و اهل بیت را کسب کرده و به مسلمان محمدی شناخته شد و متأسفانه مردم ایران در این سرزمین از غفلت بصیرت و حقیقت طلبی مسلمان عزیز بی اطلاع و یا کم اطلاع هستند متأسفانه رسانه‌ها و صاحبان هنر در معرفی این افراد که نشان دهنده هیبت دینی و ملی ما هستند کوتاهی کرده‌اند او که از ایران حرکت می‌کند و رنج سفر و هجرت را به جان و دل می‌خرد و بالاخره گمشده خود را در مدینه می‌یابد به او ایمان می‌آورد و سپس در کنار علی به شهادت می‌رسد و جلوه حکومت اسلامی را به نمایش می‌گذارد و ملت ما به خود می بالد که از نسل سلمان است و امروز حاج قاسم‌ها ظهور می‌کنند و انشاالله این نسل زمینه ساز ظهور باشند.

امام جمعه موقت ورامین عنوان داشت: شهادت عمار یاسر در جنگ صفین رخ داد که تقابل جبهه معاویه و عمر و عاص با امام علی بود و جنگی که در آن با قرآن بر سر نیزه کردن یاران علی در مقابل او قرار گرفتند و عمار فداکار در این جنگ به شهادت رسید، اما عمار تا توانست روشنگری کرد و از امام علی دفاع نمود.

خطیب جمعه ورامین بیان داشت: آنچه که می‌خواهیم بگوییم این است که امروز ما گرفتار حیله‌ها و مکرهای معاویه‌ها و عمر و عاص های زمان هستیم و با این رسانه‌های مسموم و تبلیغات فریبنده که دروغ‌ها را راست جلوه می‌دهند و باطل را بزرگ کرده و حق جلوه می‌دهند، تا جایی که حتی برخی افراد را مقابل ولایت و نهادها مرتبط با ولایت قرار می‌دهند آنجاست که بصیرت معنا پیدا می‌کند دشمن شناسی به وظیفه شناسی و امام شناسی به جایی می‌رسد که یاران امام علی به روی امام زمان شأن شمشیر می کشند و می‌گویند اگر دست از جنگ با معاویه برنداری خودمان مقابل تو می‌ایستیم آری غبار فتنه چنین می‌کند آنجاست که گرد و غبار فتنه که توسط خارج شکل می‌گیرد رسماً مقابل امام می‌ایستند.

وی گفت: می‌گویند کسی با اعتقاد است که دلسوزانه انتقاد می‌کند حتی مقام معظم رهبری نیز انتقاد دلسوزانه را تأیید می‌کند اما تخریب، توهین، تهمت و شایعه پراکنی وحدت و انسجام جامعه را از بین می‌برد، از جنگ صفین عبرت بگیریم البته به لطف ملت ایران تاکنون فریب عمرهای زمان را که در شبکه‌های بیگانه درصدد انحراف و ناامیدی مردم هستند را نخورده‌اند و انشاالله بعد از این هم نخواهند خورد.

امام جمعه ورامین با بیان اینکه در آستانه سالروز شهادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام است گفت: وظیفه داریم در این روز سخت به این امام مظلوم و غریب ادای احترام کنیم و درس‌های زندگی ایشان را مرور نمائیم لذا انتظار می‌رود در شب شهادت با حضور در مساجد و هیئات مذهبی به ساحت نورانی امام مجتبی متوسل شویم که طبق برنامه ریزی صبح روز سه شنبه از ساعت ۱۱ صبح مراسم برگزار خواهد شد.

خطیب جمعه ورامین با اشاره به حوادث مربوط به افغانستان و رنج‌های مردم این کشور گفت: رنج مردم افغانستان از آلام جهان اسلام است که مقام معظم رهبری فرمودند ما حامی و طرفدار مردم افغانستان هستیم چرا که دولت‌ها و حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی ملت‌ها می‌ماند باید هر دولتی که در افغانستان تشکیل می‌شود دربرگیرنده تمام اقوام و مذاهب افغانستان باشد تا ماندگار شود البته مطلب عجیب اینکه برخی عناصر سیاسی مدعی اصلاح‌طلبی که تا دیروز منتقد حضور ایران در سوریه بودند و شعار می‌دادند «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» امروز می‌گویند چرا ما در افغانستان حضور پیدا نمی‌کنیم.

وی عنوان داشت: شرایط حضور ما در آن مناطق با عنایت بر مقاومت است و هر جا دولت‌ها از ما کمک خواستند ما کمک کرده ایم ولی در اینجا کسی از مقامات افغانستان کمک نخواسته ثانیاً شما اگر راست می‌گوئید یک شهید و یک مدافع حرم را که نداشتید اینجا را شما داوطلب شوید و به افغانستان بروید حداقل یک بار ثابت کنید که راست می‌گوئید و بازیگر نیستید، خوشبختانه حوادث سال‌های گذشته نشان داده تدابیر اتخاذ شده توسط نظام اسلامی و رهبر عظیم القدر تدابیر شایسته بوده است امیدواریم با هوشیاری مردم عزیز افغانستان سرنوشت خوبی برای آنان رقم بخورد و ملت ایران همواره در کنار ملت افغانستان بوده و خواهد بود.

امام جمعه موقت ورامین اظهار داشت: یک نکته هم در باب مسائل شهرستان عرض کنم که بارها از این تریبون مطرح شده که مردم ورامین از مشکلات مختلف مانند حاشیه‌نشینی تکدی‌گری و فساد علنی و مواد مخدر و ناکارآمدی برخی مدیریت‌ها رنج می‌برند در خصوص این مطالب کسی پاسخگوی وضع موجود نیست و من استدعا دارم مسئولان محترم تا زمانی که امانت دار این مسئولیت‌ها هستند خادم مردم و میان مردم باشند چرا که مردم حضور و تلاش آنها را حس می‌کنند

