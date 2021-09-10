به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید مهدی خضری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهار کرد: آنچه حسین (ع) را به مسلخ برد نبرد روایت‌های بود که معاویه با طراحی زیرکانه خود ارائه داد.

وی افزود: همان جنگ روایت‌هایی که باعث شده بود مردم بعد از شهادت علی (ع) بپرسند آیا علی (ع) به مسجد هم می‌رفت در کربلا نتیجه داد و باعث شد بغض این عدهکربلا را خلق کند.

امام جمعه موقت قزوین گفت: هدف اصلی جنگ روایت‌ها تغییر جایگاه شهید و جلاد و قاتل و مقتول است و امروز در انقلاب اسلامی نیز مدام شاهد تلاش دشمن برای پیروزی در این نبرد روایت‌ها با تغییر واقعیات است.

وی بیان کرد: همین جنگ روایت‌ها نبرد افغانستان را نبرد حق و باطل نشان می‌دهد این در حالی است که

این جریان به دنبال ضربه زدن به مقاومت با سواستفاده از مردم مظلوم افغانستان است.

حجت الاسلام خضری با بیان اینکه این جماعت خیرخواه مردم افغانستان نیستند بیان کرد: جماعتی که تا دیروز از حضور ایران در جبهه مقاومت و سوریه گلایه داشتند امروز از چرایی عدم حضور ایران در مبارزه با طالبان سخن می‌گویند.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرده و عنوان کرده اند که ایران مدافع ملت افغانستان است و دولتی را به رسمیت می‌شناسند که فراگیر بوده و تمام اقوام و ملت افغانستان در آن مشارکت داشته باشند.

امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه طالبان داعش نیست تاکید کرد: هرگز به دنبال تطهیر طالبان نیستیم.

وی با اشاره به جنگ روایتی که در حوزه واکسن وجود دارد ادامه داد: در شرایطی که مقام معظم رهبری اتفاقات رخ داده در رابطه با تولید واکسن ایرانی را با دفاع مقدس مقایسه کرده اند اما عده‌ای این تولید با افتخار ایرانی را تخریب کرده و یا به بهانه طب سنتی از واکسینه شدن خودداری می‌کنند.



حجت الاسلام خضری تاکید کرد: نباید به دنبال قراردادن طب سنتی در برابر علم باشیم بلکه باید این دو با یکدیگر پیوند بخورند اما از طرفی اجازه سو استفاده از این طب را نیز نباید به کسی بدهیم.

وی در پایان یادآور شد در ماجرای سفر اربعین به دور از برخی اظهار نظرهای افراد خشک مقدس، تابع قانون هستیم و اجازه سواستفاده را به این افراد نخواهیم داد.

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