رئیس MI۵: تهدیدهای تروریستی علیه انگلیس واقعی و مداوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کن مک کالوم» رئیس سازمان جاسوسی داخلی انگلیس (MI۵)به شبکه ۴ رادیو بی بی سی گفته است که این کشور در چهار سال گذشته، ۳۱ نقشه تروریستی را خنثی کرده است.

به ادعای وی، با وجود همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، ظرف دو سال گذشته، از شش حمله تروریستی در شرف وقوع در انگلیس جلوگیری شده است.

به ادعای این مقام انگلیسی، تهدیدهای تروریستی در این کشور خطری واقعی و پایدار است. او همچنین هشدار داد روی کار آمدن طالبان در افغانستان، افراط گراهای تک رو را جسورتر می کند و با اینکه زمینه سازی برای حملات تروریستی زمان‌بر است، وجود چنین مشوقی می‌تواند به گونه‌ای باشد که یک شبه روحیه افراط ‌گرایانی که در انگلیس یا دیگر کشورها حضور دارند تقویت شود.

این در حالی است که بن والاس وزیر دفاع انگلیس هم در مصاحبه با اسکای نیوز مدعی شد که شمار مظنوین به تروریسم طی ۲۰ سالی که از حملات ۱۱ سپتامبر می گذرد افزایش یافته و اکنون تهدید تروریستی به پدیده ای به مراتب جهانی تر تبدیل شده است.

والاس در ادامه این ادعا افزود: البته فکر نمی کنم این تهدیدها در مقایسه با گذشته بیشتر است اما معتقدم که تعداد افرادی که ممکن است از این خط قرمز عبور کنند و دست به خشونت بزنند از گذشته بیشتر شده است.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که آمریکا و شرکای ناتو در دو دهه گذشته، رویکرد خود را بر مبارزه با تروریسم متمرکز کردند و اصولاً حمله به افغانستان نیز به همین بهانه انجام شد. با این حساب اظهارات والاس می تواند نوعی اعتراف ضمنی به عدم موفقیت واشنگتن و شرکایش در رسیدن به این هدف ادعایی باشد.