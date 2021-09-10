معادله قدرت در خاورمیانه با حضور نداجا اتفاق افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی زاده در دیدار با فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، ضمن عرض تبریک انتصاب غرورآفرین دریادار ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت فرماندهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ناوگان دریایی ارتش در در دنیا مانور صلابت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به پایان رساند و انتصاب جنابعالی با این حرکت غرور آفرین همراه شد.

وی افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، نقش راهبردی را ایفا می‌کند و آینده جهان اسلام و آینده تمدن اسلامی در دنیایی که در آن قرار گرفتیم، در گرو همین حرکت‌های غرورآفرین و حرکت‌های مشابه آن است که بحمدلله نیروی دریایی پیشتاز و پیشگام در انجام ماموریت‌های بین المللی است و انشالله با تجربیات ارزشمندی که در سوابق شما دیده‌ایم مطمئناً حضور جنابعالی می‌تواند این نیرو را به فرصتی ارتقا بدهد که مورد نظر مقام معظم رهبری است و ایفای نقشی توانمند در جهان اسلام و جهان امروز داشته باشد.

حجت‌الاسلام عبادی زاده بیان داشت: در استان هرمزگان کارهای عظیم و شایسته‌ای در توسعه حضور و نقش‌آفرینی عزیزان نیروی دریایی ارتش به ویژه در سواحل مکران صورت گرفته که این یک حرکت بسیار ارزشمندی است، حضور پررنگ، مقتدرانه و گسترش این حضور را بنده در سواحل مکران شاهد بودم که الحمدالله این حضور در همه ابعاد، هم در بعد اقتصادی، هم در بعد اقتدار نظامی و هم در مسائل اجتماعی آن مناطق محروم اثرگذار بوده است؛ شما نه تنها ماموریت نظامی خودتان را در این مناطق دارید بلکه نقش بسیار موثری در مسائل اجتماعی شهرستان جاسک، سواحل مکران و شهرهای همجوار دارید و قطعاً مردم محلی این تأثیرگذاری را از آن خواهند داشت به طوری که شاهدذاین تأثیرگذاری در بندرعباس هستیم و شاهد حضور عزیزان در فعالیت‌های اجتماعی و سایر مناسبت‌ها در مجموعه منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش شاهد بوده‌ایم.

وی اظهار داشت: ما امروز می‌بینیم کمتر کشورهایی این طراحی را دارند که حرکت خود را به سمت آب‌های بین‌المللی آن هم در یک زمان طولانی و آن هم با اقتدار مستقل به دور از نگاه‌های وابسته به نظام استکباری و آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی که ذیل آمریکا حرکت‌های را می کنند در آبهای دنیا داشته باشند اما کشور مستقلی که بدون توجه کشورهایی مثل آمریکا نقش آفرینی می‌کند در مقابل یک قدرت جهانی قطعاً امیدبخش یک آینده بسیار روشن برای همه ما باشد.

امام جمعه بندرعباس خطاب به فرماندهان ارشد نیروی دریایی ارتش گفت: امروز با این اقتداری که ورود پیدا کردید مطمئن هستیم که راه و زمینه را برای تحقق منویات نظام جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی محقق خواهد کرد و این دور از دسترس نیست، معادله قدرت در خاورمیانه امروز اتفاق افتاده و این معادله قدرت در کشورهای فرامنطقه‌ای تغییر پیدا کرده است امیدوارم با حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران معادله معادله قدرت تغییر خواهد کرد.

وی حضور نیروی دریایی ارتش در سواحل دریای عمان را موجبات برکت دانست و افزود: نیروی دریایی در شهرستان جاسک مثل استقرار کشتی حضرت نوح در کوه جودی آرامشی را بعد از طوفان به منطقه و کشورهای همسایه می‌دهد و کشورهای همسایه هم قطعاً این آرامش حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در سواحل مکران را احساس خواهد کرد پیامی که مسئولین ما به کشورهای همسایه مخابره می‌کنند این است که حضور ما در آب‌های آزاد و در منطقه در راستای تحقق امنیت دریایی در راستای تحقق منافع همه کشورهای همسایه است.