مصدومیت محیط بان آستارایی در درگیری با قاچاقچیان چوب

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید میرقربانی شامگاه جمعه در گفتگویی با اشاره به مصدومیت «اسماعیل ضاریی» محیط بان آستارایی، اظهار کرد: این محیط بان در حین گشت زنی و انجام مأموریت با قاچاقچیان چوب مواجه شد.

وی با بیان اینکه وی در درگیری با قاچاقچیان چوب دچار مصدومیت شد، گفت: این اتفاق در پناهگاه حیات وحش لوندویل شهرستان آستارا رخ داد.

میرقربانی با اشاره به اینکه این محیط بان وظیفه شناس به پنج قاچاقچی چوب که در خال قطع درختان منطقه بودند هشدار داده است، افزود: وی در ادامه در زمان درگیر با قاچاقچیان با اصابت چاقو از ناحیه پا به شدت مجروح شد.

وی با بیان اینکه ضاربان متواری هستند، اضافه کرد: تلاش‌های نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیر این افراد ادامه دارد.