دانشگاه برای آموزش و پرورش دانشجو برنامه ای مدون داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسفی صبح شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی و هم افزایی رؤسای دانشگاههای اقلید با اشاره به نقش تشکلهای دانشجویی در سرنوشت یک جامعه اظهار داشت: یک دانشجو از یک سو دارای ویژگیهایی مثل بینش عمیق، آرمان گرایی و مطالبه گری است و از سویی دیگر آینده ساز یک جامعه بوده، از این رو دانشجو و دانشگاه مورد طمع دشمن است.
وی، جذب نیرو، تربیت و پرورش نیروی کارآمد و اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی از رسالتهای یک تشکل دانشجویی برشمرد و افزود: بسیج دانشجویی نسبت به رشد و ارتقای معرفتی، بصیرتی و اخلاقی دانشجویان توجه ویژه دارد.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس که برای سرکشی از وضعیت بسیج دانشجویی دانشگاههای اقلید به این شهر سفر کرده بود، حضور جوانان در محیط دانشگاه به عنوان مخاطب فعالیتهای فرهنگی اجتماعی را یکی از مهمترین فرصتهای یک تشکل دانشجویی عنوان و خاطرنشان کرد: دانشگاهها برای آموزش و پرورش دانشجویان، مطابق با دانشگاه اسلامی برنامهای مدون داشته باشند.
یوسفی با اشاره به نقش بسیج دانشجویی در جذب و کادرسازی گفت: اصل جذب و تثبیت محدوده خاصی ندارد و تحقق عملیات جذب و تثبیت در هر زمانی مطلوب است.
وی با تاکید بر تدوین فعالیتها و برنامههای جذاب و پر اثر برای جذب تصریح کرد: برای برنامه ریزی متمرکز و نتیجه ویژه گرفتن از برنامه، بهترین زمان مناسب جذب در بسیج دانشجویی، سال اول ورود دانشجویان و ترم اول شروع تحصیلی آنها است.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه بی برنامگی موجب سردرگمی و دل زدگی دانشجویان میشود ادامه داد: برای رسیدن به هدف باید برنامه داشت که این لازمه یک مجموعه پویا و در حال رشد است.
در پایان این نشست محمدحسین صادقی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاههای اقلید معرفی و از زحمات ابوالفضل زرین کلاه تقدیر و تشکر شد.
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