مراسم تجلیل از افتخارآفرینان قمی پارالمپیک توکیو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پهلوانی مدیرکل بهزیستی استان قم در این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به افتخارآفرینان توکیو، با اشاره به نتایج ارزنده کسب شده در پارالمپیک امسال و شادی رهبری معظم انقلاب و مردم از این افتخارآفرینی گفت: از طرف خود و خانواده بزرگ بهزیستی از زحمات و تلاش‌های ارزنده شما سپاسگزاریم و همت شما نشان داد معلولیت محدودیت نیست و شما موجبات سربلندی خود، خانواده و جامعه شدید و ما به حضور شما عزیزان مباهات می‌کنیم.

در خاتمه این مراسم از آقایان حسین گلستانی، سید حسین حسینی، رضا عیوضی و محمد محمدنژاد از اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته تجلیل شد.