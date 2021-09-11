۵۵ میلیون هکتار عملیات کاداستر اراضی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگل ها، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نشست هماهنگی پویش ملی درختکاری «هر ایرانی، یک درخت»گفت: امنیت غذایی و امنیت زیستی مهمترین ارکان استقلال کشور است و پایداری این امنیت وابسته به حفظ آب و خاک و منابع طبیعی است.

مسعود منصور به برخی چالش های اساسی نظیر؛ تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، سیل، خشکسالی، بهره‌برداری‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، خشک شدن قنات‌ها، بحرانی شدن بسیاری از دشت‌ها و بهره‌برداری بیش از حد از مراتع کشور اشاره کرد و افزود: اینها امروز غصه پر درد منابع‌طبیعی هستند.

رییس سازمان جنگل‌ها همچنین گفت: ما امروز برای برون رفت از این مشکلات و چالش‌های پیش رو راهی جزء حفظ منابع‌طبیعی نداریم ضمن اینکه می‌دانیم که کشور ما از جمله کشورهای در حال توسعه است و انجام فعالیت‌های توسعه‌ای در ایران امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی ادامه داد: برای اقدامات توسعه‌ای تمامی طرح‌ها و پروژه‌هایی که در منابع‌طبیعی اجرا می‌شوند باید پیوست زیست‌محیطی داشته تا پایین‌ترین خسارت را به طبیعت وارد کنند.

رییس سازمان جنگل‌ها توسعه پایدار در منابع طبیعی و تحقق حفظ این منابع را منوط به انجام چند کار دانست و افزود: بالاترین سند بالادستی برای اهمیت منابع‌طبیعی بویژه درخت، گیاه و آب و خاک قرآن مجید است و ما نمی‌توانیم هیچ مکتبی به اندازه دین اسلام پیدا کنیم که این میزان احادیث و روایات درباره اهمیت درخت و درختکاری داشته باشد.

منصور اضافه کرد: عالمان دینی باید نظرها و قول‌های امامان و پیشوایان دین درباره اهمیت حفظ منابع‌طبیعی و اهمیت درختکاری و محیط زیست را به آحاد جامعه اطلاع‌رسانی کنند.

وی عرصه‌های منابع‌طبیعی را وسیع و گسترده دانست و افزود: همه باید نسبت به منابع‌طبیعی احساس مسئولیت کنند و بدون مشارکت مردم منابع‌طبیعی به توفیقی دست پیدا نمی‌کند.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به همراهی و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های منابع‌طبیعی بویژه در طرح‌های آبخیزداری در شهرستان ایذه خوزستان و بشاگرد هرمزگان اشاره کرد و گفت: اگر همراهی مردم محلی و مشارکت آنان در اجرای طرح‌های آبخیزداری نبود منابع طبیعی توفیقی حاصل نمی‌کرد و مردم محلی چاره‌ای جزء مهاجرت نداشتند.

منصور در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هماهنگی پویش ملی ایران سبز یادآور شد: قانون برای برخی دستگاه‌های مرتبط وظایف مشترکی را با منابع‌طبیعی معین کرده است که باید سازمان با مشارکت این دستگاه‌ها اقدامات جهشی و جهادی انجام دهند تا عقب افتادگی‌ها در بخش منابع‌طبیعی جبران شود.

رییس سازمان جنگل‌ها خاطرنشان کرد: ۴۲۰ اداره منابع طبیعی در شهرستان‌ها و ۳۳ اداره کل منابع طبیعی در استان‌ها کار حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی را بر عهده دارند و سالانه کلیه اقدامات خود را همگام با سیاست‌های کشور و در راستای نامگذاری شعار سال انجام می‌دهند.

منصور در ادامه سخنان خود، به انجام دو میلیون هکتار کار آبخیزداری، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار تهیه طرح مرتعداری، احاله مدیریت ۷۱ پارک جنگلی و توسعه بیش از ۱۱ هزار هکتار گیاهان دارویی و شناسایی ۴۱۰ هزار هکتار ذخیره‌گاه‌های جنگلی در سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: همچنین در سال گذشته ۵۵ میلیون هکتار عملیات کاداستر اراضی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی انجام شده است.

رییس سازمان جنگل‌ها در ادامه گزارش اقدامات اجرایی به تحویل آبگرمکن خورشیدی به ۳۵۰۰ خانوار روستایی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته با حرکت جهشی منابع طبیعی بیش از ۱۲ هزار هکتار با مشارکت مردم جنگل‌کاری اقتصادی و ۲۲ هزار هکتار طرح زراعت چوب انجام شده است.