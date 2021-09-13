علیرضا عابدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند ثبت نام کتب مدارس اظهار داشت: ثبت سفارش از ۲۲ فرودین برای دانش آموزان میان پایه آغاز شد، همچنین ثبت سفارش پایههای ورودی اول، هفتم و دهم از ششم تیرماه آغاز شد و برای دانش آموزانی که مدارس خود را عوض کردهاند یا ثبت نام نکردهاند تا ۳۰ شهریور مهلت خواهد بود.
وی با بیان اینکه ۹۳ درصد دانش آموزان استان ثبت سفارش کتب درسی خود را انجام دادند، افزود: دانش آموزانی که هنوز موفق به ثبت سفارش نشدهاند میتوانند با مراجعه به سامانه «پادا» هر چه زودتر نسبت به ثبت نام کتب درسی خود برای سال تحصیلی آینده اقدام کنند که نهایتاً تا ابتدای مهر کتب درسی به دست دانش آموزان برسد.
آغاز توزیع کتب درسی از دیروز
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: کتب درسی از مرکز استان به مناطق توزیع شده و از روز گذشته نیز از مناطق به مدارس توزیع شد و همه مدارس از دیروز برای گرفتن کتب درسی در حواله اقدام کردند.
وی ابراز داشت: تعداد کتب توزیعی به مدارس بسته به میزان ثبت نام نهایی است و معیار تعداد دانش آموزان مدرسه نیست بلکه تعداد ثبت نامها مهم است، از روزهای آینده تا ابتدای مهر نیز مدارس کتب درسی را بین دانش آموزان توزیع میکنند که برای آغاز سال تحصیلی جدید دچار مشکل نشویم.
عابدی با بیان اینکه همچون سالهای گذشته در ابتدای سال تحصیلی برخی کتب به دست آموزش و پرورش نرسیده است، تصریح کرد: در وضعیت فعلی برای پایههای ابتدایی و دوره متوسطه اول همه کتابها کامل است اما برای متوسطه دوم و فنی و حرفهای هنوز کتب کامل نشده و در حال تکمیل است، البته بیشتر این کمبودها در بخش فنی و حرفهای است.
کتب درسی فقط در مدارس توزیع میشود
وی تاکید کرد: کتب درسی فقط در مدارس توزیع میشود و هیچ کتاب فروشی کتب درسی سال تحصیل را برای فروش ندارد، بعضی از خانوادهها فکر میکنند میتوانند کتب را در کتاب فروشیها خرید کنند اما اینطور نیست و سفارش فقط از طریق سامانه انجام میشود.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص نحوه اقدام دانش آموزان برای اخذ کتاب تکی در صورت گم شدن آن بیان داشت: در صورت گم شدن کتاب در همان سامانه «پادا» دانش آموز درخواست کتاب میدهد و کتاب به آدرس پستی که نوشته میشود ارسال خواهد شد.
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