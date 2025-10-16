به گزارش خبرنگار مهر، سعید سیاحی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: تاکنون بیش از ۹۹ درصد دانش‌آموزان استان کتب تحصیلی خود را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام کتب درسی از تیرماه افزود: اداره‌کل آموزش و پرورش استان از طریق فضای مجازی، رسانه‌ها، مدیران مدارس و صدا و سیما، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانه ثبت کتب درسی انجام داد.

سیاحی تأکید کرد: تمام دانش‌آموزانی که پیش از آغاز سال تحصیلی در سامانه ثبت‌نام کرده بودند، کتاب‌های خود را دریافت کرده‌اند. برای دانش‌آموزانی که پس از مهرماه اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند نیز درخواست کتاب ارسال شده و در تلاش هستیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کتاب‌ها را به دست آنان برسانیم.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت والدین در فرآیند آموزشی گفت: از اولیای محترم انتظار داریم که ثبت‌نام کتب درسی را در اولویت قرار دهند تا فرزندانشان بدون تأخیر وارد مسیر یادگیری شوند.

معاون پژوهشی آموزش و پرورش خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی در تأمین کتب درسی وجود ندارد و در روزهای آینده، اندک دانش‌آموزان فاقد کتاب نیز به جمع دریافت‌کنندگان خواهند پیوست.