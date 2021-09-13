به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار می‌شود.

بر این اساس برنامه این مسابقات به شرح زیر است:



جمعه ۹ مهرماه:

ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان دهگانه کشتی آزاد

شنبه ۱۰ مهرماه:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد



یکشنبه ۱۱ مهرماه:

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸: تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد



دوشنبه ۱۲ مهرماه:

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد



سه شنبه ۱۳ مهرماه:

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد



چهارشنبه ۱۴ مهرماه:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مراسم قرعه کشی تمامی اوزان دهگانه کشتی فرنگی



پنج شنبه ۱۵ مهرماه:

ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: مراسم وزن کشی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی



جمعه ۱۶ مهرماه:

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی



شنبه ۱۷ مهرماه:

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی



یکشنبه ۱۸ مهرماه:

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران با نروژ دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت نروژ ساعت ۱۳ به وقت ایران است.