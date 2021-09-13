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۲۲ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۵۸

به میزبانی نروژ؛

برنامه رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان مشخص شد

برنامه رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان مشخص شد

برنامه رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی در سال ۲۰۲۱ جهان به میزبانی کشور نروژ مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار می‌شود.

بر این اساس برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۹ مهرماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان دهگانه کشتی آزاد

شنبه ۱۰ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰ وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۱ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸: تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۱۲ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۱۳ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۷۰  و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

چهارشنبه ۱۴ مهرماه:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مراسم قرعه کشی تمامی اوزان دهگانه کشتی فرنگی

پنج شنبه ۱۵ مهرماه:
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: مراسم وزن کشی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۱۶ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۱۷ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۱۸ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران با نروژ دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت نروژ ساعت ۱۳ به وقت ایران است.

کد مطلب 5303424

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    نظرات

    • محمد کریم زاده IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      9 0
      پاسخ
      انشا الله حسن اقا میبره...یزدانی
    • ........ IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      6 0
      پاسخ
      به امید برد پهلوان حسن یزدانی⁦❤️⁩
    • اقبال IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      3 1
      پاسخ
      به امید پیروزی حسن یزدانی عزیز
    • ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ااا
    • ساسان IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      حسن جان انشاالله می‌بری به شرط اینکه کشتی خودت را بگیری دفاع نکنی فقط حمله
    • Leli IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      انشاالله با دست پر برگردین پهلوانان ایران

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