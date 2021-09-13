به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار میشود.
بر این اساس برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
جمعه ۹ مهرماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان دهگانه کشتی آزاد
شنبه ۱۰ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰ وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۱۱ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸: تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
دوشنبه ۱۲ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
سه شنبه ۱۳ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
چهارشنبه ۱۴ مهرماه:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مراسم قرعه کشی تمامی اوزان دهگانه کشتی فرنگی
پنج شنبه ۱۵ مهرماه:
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: مراسم وزن کشی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
جمعه ۱۶ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۱۷ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
یکشنبه ۱۸ مهرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
اختلاف ساعت ایران با نروژ دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت نروژ ساعت ۱۳ به وقت ایران است.
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