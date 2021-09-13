به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در مراسم آغاز فاز سوم کار آزمایی بالینی واکسن ایرانی فخرا طی سخنانی،گفت: دانشمندان وزارت دفاع در همه عرصه ها موفق بودند و امروز نیز با تولید واکسن فخرا این موفقیت و توانمندی خود را نشان دادند که جا دارد از همه آنها تشکر کنیم.

وی افزود: با فعالیت هایی که انجام شده برای آینده کشور هیچگونه نگرانی نداریم و خوشبختانه در پنج مرکز تولید، انواع واکسن را مناسب با پلتفرم‌هایی که در سطح جهان وجود دارد تولید می‌کنیم که می‌تواند امنیتی را برای آینده کشور ایجاد کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه متاسفانه ویروس کرونا تعداد زیادی از هموطنان ما را داغدار کرده است، افزود: با سختی‌هایی که برای مردم وجود داشت مجموعه‌های مختلف احساس تکلیف کردند و وارد عرصه تولید واکسن شدند و با تلاش های شبانه‌روزی که انجام دادند، امروز شاهد موفقیت‌های این عزیزان هستیم و ان شاءالله تولیداتی که انجام می دهند برای آینده کشور می‌تواند بسیار موثر باشد.

عین اللهی گفت: سلامت مردم برای ما بسیار اهمیت دارد و این سلامت در مواجهه با کرونا با واکسیناسیون تامین می شود. در تمام دنیا نیز ثابت شده که تنها راهی که می تواند در رابطه با ویروس ها موثر باشد واکسیناسیون است، به همین دلیل متناسب با ضروریتی که داشتیم مجبور به واردات واکسن شدیم و در این روزها شاهد هستید که واکسن به سرعت وارد می‌شود و واکسیناسیون نیز همزمان انجام می‌شود.

وی افزود: در کنار واردات واکسن، تولیدات داخلی مانند واکسن انستیتو پاستور، رازی ،برکت و به ویژه در مرکز تولید واکسن فخرا این اطمینان را به ما می‌دهد که ما در آینده می توانیم به خودکفایی برسیم .

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده مقام معظم رهبری از واکسن داخلی را افتخاری بزرگ برای بخش بهداشت و درمان کشور دانست و گفت: این برای ما بسیار افتخار آمیز است که بالاترین مقام کشور ما از واکسن داخلی استفاده کردند و ما با افتخار اعلام می کنیم که بهترین واکسن ها در داخل کشور ما تولید می‌شود و با تولید انبوه این واکسن‌ها در آینده نیازی به واردات واکسن نخواهیم داشت.