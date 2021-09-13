کمیته بین المللی صلیب سرخ: تعامل با طالبان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیتر مائورر» رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در مصاحبه با اسپوتنیک از ضرورت اتخاذ سیاستی منسجم برای تعامل با طالبان سخن گفت تا به این ترتیب، از تشدید تنش ها در افغانستان پیشگیری شود.

وی در این باره افزود: اتخاذ سیاست تعامل با طالبان ضروری است. ممکن است که این امری دشوار باشد اما مثل همیشه در چنین موقعیت هایی، شکست آسان است حال آنکه موفقیت و ثبات آفرینی امری پیچیده تر و دشوارتر تلقی می شود که نیاز به تعامل بیشتر دارد.

مائورر ادامه داد: بحران بسیار عمیق است و خطر بی ثباتی نه تنها افغانستان بلکه کل منطقه را تهدید می کند.

اظهارات رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در آستانه تشکیل کنفرانس جمع آوری کمک های بشردوستانه برای افغانستان است که بعد از ظهر دوشنبه به میزبانی ژنو برگزار می شود.

چندی پیش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در مصاحبه با فرانس پرنس، از جامعه بین الملل خواست راه گفتگو با طالبان را باز بگذارد.

او گفته بود از اعضای جامعه بین الملل نمی‌خواهد که طالبان را به رسمیت بشناسند یا تحریم‌ها علیه این گروه را لغو کنند اما تدابیری بیندیشند که افغانستان دچار فروپاشی اقتصادی نشود.