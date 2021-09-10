گوترش: جامعه جهانی روند گفتگو با طالبان را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه با «فرانس پرس» از جامعه بین الملل خواست رویکرد گفتگو با طالبان را حفظ کند تا به این ترتیب مانع از فروپاشی اقتصادی افغانستان و احتمال مرگ میلیون ها نفر بر اثر گرسنگی شود.

وی در این باره افزود: باید گفتگو با طالبان را حفظ کنیم تا توانایی تاکید مستقیم بر اصولمان را داشته باشیم. این گفتگو باید توأم با حس اتحاد با مردم افغانستان باشد.

گوترش ادامه داد: هیچ تضمینی درباره نتیجه این گفتگوها وجود ندارد حال آنکه اگر نمی خواهیم افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل شود؛ اگر خواهان آن هستیم که زنان افغان از همه حقوقی که در دوران قبل به دست آوردند، محروم نشوند؛ اگر می خواهیم صدای اقوام گوناگون شنیده شود؛ انجام این گفتگوها یک ضرورت است.

به گفته گوترش، سازمان ملل آرزومند ایجاد دولتی فراگیر در افغانستان است حال آنکه از دولت مقدماتی که هفته گذشته معرفی شد، چنین استنباطی نمی شود.

دبیرکل سازمان ملل افزود: طالبان مشروعیت و مساعدت مالی و رفع تحریم می خواهد و این به مثابه اهرم (فشار) مشخصی برای جامعه بین الملل است. می توان ابزارهای مالی در اختیار کابل گذاشت که مشمول تحریم نیستند. من از رفع تحریم یا به رسمیت شناختن طالبان سخن نمی گویم بلکه درباره اقدمات هدفمندی صحبت می کنم که به اقتصاد افغانستان فرصت تنفس می دهد. این به نفع جامعه بین الملل است.

پیشتر نیز «دبورا لیونز» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان خطاب به شورای امنیت این سازمان گفته بود که برای «جلوگیری از ویرانی کامل نظم اقتصادی و اجتماعی» لازم است راهی برای رساندن منابع مالی به درون افغانستان پیدا شود چراکه این کشور با طوفانی از بحران‌ها از جمله سقوط سنگین بهای ارز، افزایش شدید قیمت مواد غذایی، سوخت و کمبود نقدینگی در بانک‌های خصوصی روبرو است.