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۲۲ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۳۸

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:

۱۳.۶ درصد از مدال های کسب شده پارالمپیک سهم فارس شد

۱۳.۶ درصد از مدال های کسب شده پارالمپیک سهم فارس شد

شیراز- مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت: ۸ درصد از اعضای کاروان پارالمپیک از استان فارس بودند و ۱۳.۶ درصد مدال های کسب شده نیز سهم فارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی زاده پیش از ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از قهرمانان المپیک و پارالمپیک استان فارس بیان کرد: در استان فارس طی شش ماهه اخیر شاهد موفقیت‌های زیادی بودیم که از جمله این موفقیت‌ها می‌توان به قهرمانی تیم شهید شاملی کازرون، قهرمانی تیم فجر شهید سپاسی اشاره کرد.

وی افزود: کسب بیش از ٣٢ مدال در مسابقات مختلف توسط ورزشکاران استان بود که مهم‌ترین مدال‌های کسب شده مربوط به پارالمپیک و المپیک توکیو ٢٠٢٠ بوده است.

حاجی زاده ادامه داد: در پارالمپیک ٨ درصد از اعضای کاروان تیم ملی ایران از استان فارس بود ۱۳.۶ درصد از مدال‌های کسب شده در پارالمپیک سهم استان فارس بوده است.

او ادامه داد: حرکت خانم جوانمردی در اختتامیه پارالمپیک نشان داد که می‌توان با حجاب بهترین ورزشکار جهان بود.

به گفته این مقام مسئول یکی از اصلی ترین خواسته‌های ورزشکاران و قهرمانان استان آن است که زیرساخت‌های لازم برای توسعه ورزش قهرمانی در فارس فراهم شود.

کد مطلب 5303603

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