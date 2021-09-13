دریافت هزینه برای واکسیناسیون کرونای کارکنان صنایع بزرگ اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون دو میلیون دُز واکسن تزریق شده است، اظهار داشت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دُز اول و ۷۴۰ هزار نفر دُز دوم را دریافت کردند.

۳۵ درصد از مردم اصفهان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

وی با بیان اینکه در برخی از شهرستان‌ها میزان واکسیناسیون به ۶۰ درصد رسیده است، ابراز داشت: در مجموع در استان اصفهان ۳۵ درصد از مردم دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه عمده واکسن در حال تزریق در استان اصفهان سینوفارم است، ادامه داد: تعداد کمی نیز واکسن کووبرکت موجود است.

کمبود واکسن نداریم

وی با بیان اینکه در زمینه تأمین واکسن در حال حاضر با مشکلی مواجه نیستیم، افزود: این امر به دلیل پیگیری‌های شخص رئیس جمهور محقق شده است.

حیدری با بیان اینکه از چند روز گذشته تاکنون کاهش تعداد مبتلایان بیماری کرونا را داریم، ادامه داد: اما باید توجه داشت که شیب کاهشی به دلیل عدم رعایت شهروندان و حضور در تجمعات کند است و همچنان نگران شرایط هستیم چرا که در وضعیت شکننده هستیم.

وی با بیان اینکه ۳۱۸ هزار نفر متولد ۵۳ تا ۵۸ در استان اصفهان هستند، افزود: برای مراجعه همه این افراد برای تزریق واکسن فراخوان داده‌ایم و متولدان ۵۹ و ۶۰ نیز از هفته آینده در لیست واکسیناسیون قرار می‌گیرند.

ظرفیت واکسیناسیون در اصفهان به ۶۰ هزار نفر در روز رسید

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه از امروز ظرفیت واکسیناسیون به ۶۰ هزار نفر رسیده است، ابراز داشت: افزایش تعداد لاین‌های مراکز واکسیناسیون برای رسیدن به واکسیناسیون روزانه ۱۵۰ هزار دُز را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه در دانشگاه‌ها ۲۰۸ هزار دانشجو را واکسینه خواهیم کرد، ادامه داد: امیدواریم این طرح تا پایان هفته به صورت کامل اجرایی شود.

واکسیناسیون سربازخانه‌ها از هفته آینده

حیدری گفت: هفته آینده سربازخانه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم و پس از آن واکسینه کردن فعالان مراکز صنعتی را در دستور کار داریم.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه ما بنا نداریم مراکز واکسیناسیون را به صورت ۲۴ ساعته انجام دهیم، ادامه داد: مرکز پل شهرستان و بیمارستان الزهرا در حال حاضر تا ساعت ۲۳ فعالیت دارند و تعداد این مراکز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی خبری مبنی بر واکسیناسیون عمومی در مراکز واکسیناسیون برای همه گروه‌های سنی منتشر شد که صحت ندارد، افزود: فضای مجازی مسموم است و شهروندان باید به رسانه‌های معتبر در این زمینه استناد کنند.

تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای کادر درمان و برخی از خانواده آنها

حیدری با بیان اینکه دُز سوم واکسیناسیون برای افرادی که در مراکز درمانی کرونایی فعالیت دارند و خانواده آنها، در حال اجرایی شدن است، ابراز داشت: در این برنامه دو نفر از اعضای خانواده با معرفی خود کادر درمان اجرایی می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در برخی از صنایع بزرگ اعلام آمادگی کردند که خارج از پروتکل واکسینه شوند و هزینه واکسیناسیون را پرداخت می‌کنند، گفت: ما نیز با دریافت هزینه نیروهای آنها را واکسینه کردیم و این امر در شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه انجام شد و اولین صنعت نیز در کشور شرکت سایپا بود.