شناسایی ۵۸۸ کودک کار و خیابانی در لرستان

کرم یاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام غربالگری شنوایی و بینایی در استان لرستان اظهار داشت: غربالگری بینایی برای کودکان سه تا پنج سال صورت می‌گیرد و در بحث غربالگری شنوایی نیز بیش از ۹۵ درصد پوشش داریم و در همه زایشگاههای استان کارشناس شنوایی سنجی انجام می‌گیرد.

غربالگری ژنتیک در خانواده‌های دارای معلول

وی عنوان کرد: در این راستا کار غربالگری شنوایی بالای ۹۵ درصد نوزادان انجام می‌گیرد و اگر مشکلی داشته باشند به متخصصان برای رفع مشکل معرفی می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به انجام غربالگری ژنتیک در خانواده‌های دارای معلول استان تصریح کرد: خانواده‌های سه معلول به بالا غربالگری شده‌اند، برنامه امسال ما غربالگری خانواده‌های دارای دو معلول و کمتر است.

یاری بیان داشت: امیدواریم با تخصیص اعتبار لازم بتوانیم این امر را عملیاتی کنیم.

پرداخت تسهیلات برای تأمین مسکن خانواده‌های دارای معلول

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای معلول استان بیان داشت: به خانواده‌های دارای دو معلول به بالا اگر زمین داشته باشند و یا برای ساختمانی ثبت نام کرده باشند، ۱۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض صورت می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه به زنان سرپرست خانوار نیز ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود ادامه داد: همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته، ۹۶ واحد از سوی خیرین مسکن ساز برای خانواده‌های دارای معلول خرم آباد ساخته می‌شود.

یاری بیان داشت: مقرر شده که بهزیستی این ۱۴۰ میلیون تومان را پرداخت کند، خانواده‌های دارای معلول نیز مقداری سهم آورده داشته باشند و خیرین مسکن ساز نیز کمک کنند تا این واحدها ساخته شود.

وی با بیان اینکه این طرح در خرم آباد، ازنا و الیگودرز شروع شده است ادامه داد: امیدواریم در سایر شهرستان‌ها نیز این اقدام عملی شود تا هم زمین برای ساخت خانه برای خانواده‌های دارای معلول اختصاص پیدا کند و هم حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از آنها در این رابطه داشته باشیم.

منتظر ابلاغ تسهیلات و کمک بلاعوض مسکن معلولان هستیم

مدیرکل بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه در سال گذشته نیز دو میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به این خانواده‌ها پرداخت کردیم افزود: همچنین ۸۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض در این رابطه پرداخت کردیم.

یاری گفت: این امر با کمک بنیاد مستضعفان، انجمن خیرین مسکن ساز و بنیاد مسکن صورت گرفت، امسال نیز منتظر ابلاغ این تسهیلات کم بهره و هم کمک بلاعوض به استان هستیم.

وی تاکید کرد: البته برای موارد اورژانسی از سوی بهزیستی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

از اشتغال معلولان چه خبر؟

مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه به موضوع ایجاد اشتغال برای معلولان استان اشاره کرد و گفت: اگر کارفرمایی زمینه اشتغال معلولی را در استان فراهم کند به او ۵۰ میلیون تومان وام با سود چهار درصد و بازپرداخت هفت ساله پرداخت می‌کنیم.

یاری ادامه داد: همچنین بهزیستی سهم بیمه کارفرمایی این معلولان را تا ۳۰ سال پرداخت می‌کند.

وی همچنین از پرداخت «جبران کارایی» معلول با شدت معلولیت بالا به کارفرما از سوی بهزیستی خبر داد.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به قانون حمایت از افراد دارای معلولیت بیان داشت: در قالب این قانون می‌توان از قشر معلول در تلفن خانه‌ها، دبیرخانه‌های ادارات و… استفاده کرد.

یاری بیان داشت: همچنین در بحث استخدامی‌های بالای ۱۰۰ نفر ادارات، باید سه نفر استخدام به جامعه معلولان اختصاص پیدا کند.

شناسایی ۵۸۸ کودک کار و خیابانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد مراکز «مثبت زندگی» یا مرکز خدمات بهزیستی در محلات مختلف لرستان تصریح کرد: در این راستا در سطح کشور بالای دو هزار و ۵۰۰ مرکز ایجاد شده و این عدد در لرستان بالای ۱۰۶ مرکز است.

مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه با تاکید بر اینکه بحث کودکان کار، واقعیتی است که وجود دارد و منکر این امر نیستیم ادامه داد: متولی کودکان کار بهزیستی است اما ۱۲ دستگاه دیگر نیز در این رابطه همکاری دارند.

یاری با بیان اینکه این کودکان کار در استان شناسایی شده‌اند و عوامل این امر نیز آسیب شناسی شده است ادامه داد: در استان حدود ۵۸۸ کودک کار و خیابانی شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر شناسایی این کودکان کار و خیابانی، برای حدود ۲۵۰ نفر از آنها یارانه برقرار شده و برخی از مادران آنها نیز به فنی و حرفه‌ای برای حرفه آموزشی معرفی شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه همچنین برخی از این مادران کودکان کار و خیابانی را مشغول به کار کرده‌ایم افزود: اما به هر حال ساماندهی این کودکان همت جمعی و کار فرهنگی می‌طلبد.