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۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۰:۰۵

فرهاد مجیدی:

مسئولیت شکست استقلال با من است/ بازیکنانم با هم هماهنگ نبودند

مسئولیت شکست استقلال با من است/ بازیکنانم با هم هماهنگ نبودند

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان این که مسئولیت شکست این تیم در لیگ قهرمانان آسیا با اوست گفت: بازیکنانم برای این دیدار تمرینات زیادی را کنار هم نبودند و هماهنگی خوبی نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امروز بین تیم‌های استقلال الهلال در دبی برگزار شد که این دیدار با برتری ۲ بر صفر تیم عربستانی به پایان رسید.

فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان در نشست خبری پس از بازی مقابل الهلال بیان داشت: خسته نباشید می‌گویم به بازیکنان هر دو تیم. بازیکنان ما تمام تلاش شأن را کردند و از آنها به همین دلیل تشکر می‌کنم.

وی افزود: بازی سنگینی بود. مسئول اصلی این شکست خود من هستم. با توجه به اینکه ما تمرین زیادی را با هم نداشتیم و چند بازیکن فقط دو سه روز با ما تمرین کرده بودند، هماهنگی لازم را با هم نداشتند.

سرمربی آبی پوشان بیان داشت: چند شانس هم داشتیم که از آن استفاده نکردیم. این را کتمان نمی‌کنم که الهلال تیم بسیار خوبی است. آنها سیستم شأن را در این بازی تغییر داده بودند و بازیکنان خارجی شأن بسیار تأثیرگذار بودند.

کد مطلب 5304203

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      1 2
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      قهر کن عمو ببینه
    • ع ش IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      1 2
      پاسخ
      بازی سنگینی بود.مجیدی که امسال خودش تیمو بسته باید جوابگو باشد ومجیدی عمرا نمی تونه در استقلال موفق باشه

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