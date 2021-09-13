مسئولیت شکست استقلال با من است/ بازیکنانم با هم هماهنگ نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امروز بین تیم‌های استقلال الهلال در دبی برگزار شد که این دیدار با برتری ۲ بر صفر تیم عربستانی به پایان رسید.

فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان در نشست خبری پس از بازی مقابل الهلال بیان داشت: خسته نباشید می‌گویم به بازیکنان هر دو تیم. بازیکنان ما تمام تلاش شأن را کردند و از آنها به همین دلیل تشکر می‌کنم.

وی افزود: بازی سنگینی بود. مسئول اصلی این شکست خود من هستم. با توجه به اینکه ما تمرین زیادی را با هم نداشتیم و چند بازیکن فقط دو سه روز با ما تمرین کرده بودند، هماهنگی لازم را با هم نداشتند.

سرمربی آبی پوشان بیان داشت: چند شانس هم داشتیم که از آن استفاده نکردیم. این را کتمان نمی‌کنم که الهلال تیم بسیار خوبی است. آنها سیستم شأن را در این بازی تغییر داده بودند و بازیکنان خارجی شأن بسیار تأثیرگذار بودند.