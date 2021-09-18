به گزارش خبرنگار مهر، در اینکه طی سال های گذشته شمشیربازان ایران در اسلحه سابر نام این رشته را در ورزش ایران و جهان زبانزد کردند و حتی باعث سرپا ماندن فدراسیون شمشیربازی کشورمان شدند، شکی نیست.

به هر حال بازیکنان این اسلحه بودند که طی یک دهه گذشته و در راستای درخشش های که در میادین جهانی داشتند، توانستند سه بار متوالی به ترتیب با «طلسم شکنی»، «افزایش سهمیه» و «کسب نخسین سهمیه تیمی» وارد بازی های المپیک شوند. همه این موفقیت ها در شرایطی به دست آمد که پیمان فخری هدایت ملی پوشان اسلحه سابر را بر عهده داشت؛ مربی‌ای که بعد از المپیک توکیو از مسئولیت خود کناره گیری کرد و همین مسئله نگرانی هایی را نسبت به آینده شمشیربازان در این اسلحه ایجاد کرده است.

البته که رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید دارد با توجه به کارهای پایه ای که طی سال های گذشته در تیم اسلحه سابر انجام شده و به خصوص توافق صورت گرفته برای ادامه همکاری با پیمان فخری به عنوان مدیر تیم های ملی دغدغه ای بابت آینده این رشته و این اسلحه ندارد.

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به زودی اردوهای آماده سازی خود را از سر می‌گیرد، گفت: برنامه های این تیم تا یک سال آینده و حضور در بازی های آسیایی تقریبا مشخص است. در راستای راهی که تا به امروز طی کرده ایم و همین برنامه های پیش بینی شده کارمان را دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: درست است که پیمان فخری به عنوان سرمربی با فدراسیون همکاری نخواهد داشت اما طبق توافق صورت گرفته وی کماکان به عنوان مدیر فنی تیم های ملی اسلحه سابر کنار فدراسیون خواهد بود. همین حضور دلگرمی بزرگی برای مجموعه فدراسیون و به خصوص ملی پوشان اسلحه سابر است.

رئیس فدراسیون شمشیربازی خاطرنشان کرد: علاوه بر این فعالیت هایی هم که در سال های گذشته برای اسلحه سابر و پشتوانه سازی این تیم انجام شد، نگرانی های را نسبت به آینده اسلحه سابر کمتر می کند. پیمان فخری در سال هایی که هدایت تیم ملی را بر عهده داشت علاوه بر استعدادیابی و تقویت توانمندی شمشیربازان، مربیان خوبی هم کنار خودش تربیت کرد که بعضا در المپیک، بازی های آسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی هم شرکت داشتند. همین مربیان پشتوانه ای برای آینده تیم اسلحه سابر و کادر فنی این تیم هستند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: مهمتر از همه اینکه حضور پیمان فخری در کنار ملی پوشان اسلحه سابر و تمریناتی که با آنها داشت به گونه ای بود که آنها به خودباوری رسیدند و کاملا حرفه ای شدند به گونه ای که برای ادامه کار بیشتر به مدیریت نیاز دارند که با حضور فخری به عنوان مدیر فنی تیم های ملی مشکلی از این حیث نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: در هر صورت نسبت به آینده تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر دغدغه ای ندارم و نگران نیستم. تیم اسلحه سابر سال ها در اختیار پیمان فخری بوده و حالا هم وی نظارت لازم را روی این تیم خواهد داشت.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد سرمربی جدید تیم ملی اسلحه سابر و اینکه امین قربانی به عنوان گزینه جدید انتخاب شده، گفت: این هفته معرفی وی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی به صورت رسمی انجام می شود. قربانی برنامه های آماده سازی خود را به فدراسیون ارائه کرده و قرار است از مهرماه اردوهای تیم ملی آغاز شود.

باقرزاده با تاکید بر اینکه فعلا مبنای اردوی آماده سازی تیم ملی اسلحه سابر و دیگر تیم ها بازی های آسیایی است که شهریورماه سال آینده در چین برگزار می شود، تصریح کرد: در مورد جام های جهانی هنوز هیچ اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفته است. صحبت هایی است که مبنی براینکه از آبان ماه این رقابت ها در الجزایر برگزار می شود اما فدراسیون جهانی هنوز برنامه رسمی خود را ارائه نداده است. در هر صورت امیدوارم قفل جام های جهانی باز شود و بتوانیم حضوردر این رویداد را از سر بگیریم.