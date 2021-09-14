شکایت از آمازون در آمریکا گسترده تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام دفتر دادستانی کل واشنگتن دی سی، شکایت آنتی تراست این ناحیه علیه آمازون وسیعتر شده و توافقنامههای این خرده فروشی آنلاین با عمده فروشان و همچنین فروشندگان طرف سوم را نیز در برگیرد.
این ناحیه در ماه می از آمازون شکایت کرد زیرا این شرکت اجازه نمیدهد فروشندگان طرف سوم قیمت کالایی در وب سایتهای دیگر را پایینتر از بهای آن کالا در آمازون ارائه کنند.
این در حالی است که بهای اعلام شده کالا در آمازون شامل هزینهها نیز میشود و ۴۰ درصد قیمت کل را در بر میگیرد.
شکایت جدید شامل اتهاماتی است که طبق آن آمازون با عمده فروشان توافقنامهای برای تضمین دستیابی به حداقل سود امضا میکند. در نتیجه اگر آمازون برای رقابت با یک فروشنده آنلاین دیگر، قیمت محصول را پایین بیاورد، عمده فروش باید مابه التفاوت قیمت فروش و حداقل قیمت تعیین شده را به آمازون بپردازد.
این پرداختها انگیزه عمده فروشان برای کاهش قیمت جهت افزایش رقابت را کاهش میدهند.
آمازون اکنون اقدامی برای رد این شکایت انجام داده است. دربیانیه این شرکت آمده است: فروشندگان قیمت محصولاتی که در فروشگاه عرضه میشود را تعیین میکنند. آمازون در طیف وسیع کالاها قیمتهایی پایین ارائه میکند.
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