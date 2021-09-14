  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۹

به دلیل انحصارگرایی؛

شکایت از آمازون در آمریکا گسترده تر شد

شکایت از آمازون در آمریکا گسترده تر شد

شکایت از آمازون در آمریکا ابعاد گسترده تری یافته و اکنون شامل توافقنامه های این شرکت با عمده فروشان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام دفتر دادستانی کل واشنگتن دی سی، شکایت آنتی تراست این ناحیه علیه آمازون وسیع‌تر شده و توافقنامه‌های این خرده فروشی آنلاین با عمده فروشان و همچنین فروشندگان طرف سوم را نیز در برگیرد.

این ناحیه در ماه می از آمازون شکایت کرد زیرا این شرکت اجازه نمی‌دهد فروشندگان طرف سوم قیمت کالایی در وب سایت‌های دیگر را پایین‌تر از بهای آن کالا در آمازون ارائه کنند.

این در حالی است که بهای اعلام شده کالا در آمازون شامل هزینه‌ها نیز می‌شود و ۴۰ درصد قیمت کل را در بر می‌گیرد.

شکایت جدید شامل اتهاماتی است که طبق آن آمازون با عمده فروشان توافقنامه‌ای برای تضمین دستیابی به حداقل سود امضا می‌کند. در نتیجه اگر آمازون برای رقابت با یک فروشنده آنلاین دیگر، قیمت محصول را پایین بیاورد، عمده فروش باید مابه التفاوت قیمت فروش و حداقل قیمت تعیین شده را به آمازون بپردازد.

این پرداخت‌ها انگیزه عمده فروشان برای کاهش قیمت جهت افزایش رقابت را کاهش می‌دهند.

آمازون اکنون اقدامی برای رد این شکایت انجام داده است. دربیانیه این شرکت آمده است: فروشندگان قیمت محصولاتی که در فروشگاه عرضه می‌شود را تعیین می‌کنند. آمازون در طیف وسیع کالاها قیمت‌هایی پایین ارائه می‌کند.

کد مطلب 5304424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه