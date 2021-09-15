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۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

در شبانه روز گذشته؛

روز مرگبار کرونایی در کرمانشاه/۲۰ فوتی کرونایی به ثبت رسید

روز مرگبار کرونایی در کرمانشاه/۲۰ فوتی کرونایی به ثبت رسید

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در ۲۴ساعت گذشته با ثبت ۲۰ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه مجموع جان‌باختگان به ۲ هزار و ۳۵۶ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی قبل از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۳۱ بستری مبتلا به کرونا و ۳۲۹ مورد بیمار مثبت سرپایی در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون یک هزار و ۴۳۳ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۲۰ نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان‌باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۳۵۶ نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۴ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۳۲۹ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5305476

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